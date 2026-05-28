嚇阻犯罪！民調逾8成支持「引進鞭刑」議題 民團促跨黨派修法

台灣民間反詐騙協會今日公布最新民調，有83.5%民眾支持討論引進鞭刑等特殊刑罰。（記者鄭景議翻攝）

台灣民間反詐騙協會今日公布最新民調，高達96.3%民眾支持大幅加重詐騙集團核心成員刑責，且有92.8%民眾認為目前政府打擊詐騙的力度與判刑結果無法產生嚇阻效果，還有83.5%民眾支持討論引進鞭刑等特殊刑罰。協會秘書長陳迺傑與國民黨立委洪孟楷等人共同呼籲，政府與立法院應盡速啟動跨黨派修法，用更具嚇阻力的刑責制度，回應社會安全危機與受害者保護需求。

該份民調由精確市場研究公司於5月18日至20日，針對全台20歲以上民眾進行電話調查，共收集1002份有效樣本。結果指出，90.5%受訪者認同詐騙犯罪已升級為影響整體社會安全的重大犯罪，更有94.1%同意詐騙集團造成的傷害可能導致受害者家庭破裂或精神崩潰。

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面對高額、跨境或集團化詐騙，有96.5%民眾支持比一般詐欺加重懲處。此外，民意在虐童與性侵等重大犯罪的重刑化態度上更趨一致，高達98.3%受訪者支持對長期凌虐兒童或虐童致死者加重刑責，97.7%支持對未成年人性侵、集團性侵及權勢性侵等重大性侵害犯罪施以更嚴厲刑責。

陳迺傑表示，協會立場並非將問題簡單化，因該議題涉及憲法與人權規範，應審慎討論，但此數據反映人民認為現行刑罰強度不足。他建議，未來修法可朝向拉長刑期、提高不得假釋門檻、累犯加重、全面追繳犯罪所得與境外資產，並強化科技平台和金融機構的防詐責任。

洪孟楷則指出，超過8成民眾支持討論更具嚇阻力的刑罰，代表這非少數人的情緒反應，政府不能只用不符合人權一句話帶過民意，應正面檢討重大犯罪刑責與假釋門檻，提出讓社會有感的司法改革方案。新北市議員林國春則主張，面對重大犯罪應採取源頭重懲、精準打擊，特別是打擊跨境詐騙集團首腦，而非僅以逮捕末端車手交差。

世新大學廣電系副教授林佳欣說，民調反映司法體系判決與民眾期待存在落差。現行法制多將詐騙視為單純財產犯罪，但民眾普遍接受做了壞事就應受懲罰的報應性司法觀，對修復性司法顯示強烈不信任，修法方向應順應民意重新檢討制度。

台灣民間反詐騙協會秘書長陳迺傑與國民黨立委洪孟楷等人共同呼籲，政府與立法院應盡速啟動跨黨派修法，用更具嚇阻力的刑責制度，回應社會安全危機與受害者保護需求。（記者鄭景議翻攝）

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