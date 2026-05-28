球棒男突闖入台中市府辦公室狠砸電腦 第一時間傳是槍擊案

男子突闖入一樓聯合服務中心辦公室砸毀電腦。（市議員陳俞融提供）

台中市政府今（28）日下午驚傳突發事件！一名男子突然闖入一樓聯合服務中心辦公室，未向現場人員提出任何訴求，卻不停喃喃自語，情緒顯得相當不穩定，沒想到男子接下來竟突然拿出長條型器具，當場朝辦公桌猛烈揮舞，並砸毀一部桌上型電腦，巨大聲響瞬間嚇壞在場員工與洽公民眾。

由於揮砸過程中傳出巨大爆裂聲，現場一度誤傳疑似有人開槍，導致辦公室氣氛瞬間陷入緊張，員工紛紛緊急走避，有人躲進辦公室角落，也有人第一時間報警求助。

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警方獲報後迅速趕抵現場，發現男子仍情緒激動，立即上前將人壓制在地控制行動，並帶回派出所進一步調查。初步了解，男子犯案過程中並未造成其他人受傷，但詳細犯案動機，仍有待後續釐清，目前市府相關單位已著手清理與善後。

針對今（28）日下午市府文心樓聯合服務中心，發生民眾持球棒毀損公務設備案件，市警局表示，警方於接獲報案後立即到場處理，並將涉案男子帶返依法偵處，現場多處櫃檯壓克力板、電腦螢幕及列表機等設備受損，所幸無人員受傷。

經查，涉案民眾當時持球棒進入聯合服務中心後揮砸服務櫃檯，警方已迅速將人壓制管束，並同步通知家屬及通報消防局、衛生局協助處理，後續也已加強市府各出入口及周邊巡守與巡邏勤務，以維護洽公民眾及市府人員安全。

警方將人壓制在地控制行動。（市議員陳俞融提供）

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