自製爆裂物炸毀嘉義廢校 2理工男大生起訴再押3個月

2名男大生在廢棄嘉縣培英國小引爆爆裂物，導致校舍主要結構毀損喪失效用。（嘉檢提供）

余姓、周姓兩名國立大學理工系男大學生涉嫌於去年12月至今年4月間，自製俗稱「阿芒尼爾（Ammonal）」之具殺傷力爆裂物，先後在嘉義縣、高雄市引爆共6次，其中最後一次在廢棄嘉縣培英國小的引爆，更導致校舍主要結構毀損喪失效用，嚴重危害社會治安，嘉義地檢署今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴2人，全案移審嘉義地院開接押庭，下午法院裁定兩人收押3個月。

據了解，余男（19歲）就讀高雄某大學、周男（20歲）就讀嘉義某大學，同為高雄人，2人都愛好網路軍事模擬遊戲，供稱出於好玩做實驗才製造爆裂物，這幾次引爆主要在測試爆炸強度，並從中記錄，逐次改進。

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全案於今年4月3日2人在廢棄培英國小引爆爆裂物，造成校園冒出濃煙，附近民眾前往滅火而曝光，2人於5日被檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

起訴書指出，2人分自去年12月至今年4月間，先後在嘉縣中埔鄉某空地、高雄市鼓山區某海邊附近空地、嘉縣竹崎鄉培英國小廢校區引爆爆裂物共6次。

嘉院表示，2人所犯製造爆裂物為最重本刑5年以上之重罪，為防止2人有相互勾串之虞或反覆實施同一犯罪，裁定2人收押3個月。

檢警在廢棄嘉縣培英國小爆炸現場查扣火藥等證物。（嘉檢提供）

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