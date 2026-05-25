為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不是休息站！他開車大馬路上狂睡50分鐘 酒測值狂飆0.82

    2026/05/25 09:24 記者湯世名／彰化報導
    轎車橫停在大馬路上，駕駛爛醉到在車上狂睡50分鐘。（警方提供）

    轎車橫停在大馬路上，駕駛爛醉到在車上狂睡50分鐘。（警方提供）

    喝到爛醉！1輛轎車今天（25日）清晨5點多行經彰化市四維路時，竟直接橫停在大馬路上，往來車輛紛紛閃避，警方據報派員到場，發現41歲男性駕駛竟坐在駕駛座上呼呼大睡，狂敲車窗把男子驚醒，全身酒氣沖天，經實施酒測竟高達0.82毫克，簡直已到爛醉如泥的地步，進一步檢視路口監視器發現，男子坐在車內狂睡逾50分鐘之久，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

    有民眾把影片PO網指出，該輛轎車今天清晨5點多竟然從民族路直接穿越路口駛入四維路民宅騎樓，且就停在大馬路上；去年9月這裡曾發生過一次嚴重撞車，沒想到今天清晨又差點發生，「這裡不是休息站」，竟然在騎樓外的大馬路上睡了54分鐘。

    彰化警分局根據路口監視器發現，該名男子今天清晨6點多開車行經彰化市民族路時，穿越路口駛入四維路的民宅前，就此停住不動，警方據報前往攔查，發現41歲駕駛竟在駕駛座上睡覺，經員警敲車窗把駕駛喊醒，打開車門渾身酒氣，進行酒精濃度檢測高達0.82毫克。

    該名駕駛向警方表示昨天晚間10點在彰化市一家酒吧跟朋友喝酒，喝到今天清晨4點離開。警方在偵訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    轎車穿越路口後橫停在大馬路上。（警方提供）

    轎車穿越路口後橫停在大馬路上。（警方提供）

    去年9月1輛轎車曾衝入同一棟民宅騎樓。（資料照）

    去年9月1輛轎車曾衝入同一棟民宅騎樓。（資料照）

    去年9月1輛轎車曾衝入同一棟民宅騎樓，撞倒機車。（資料照）

    去年9月1輛轎車曾衝入同一棟民宅騎樓，撞倒機車。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播