不是休息站！他開車大馬路上狂睡50分鐘 酒測值狂飆0.82

轎車橫停在大馬路上，駕駛爛醉到在車上狂睡50分鐘。（警方提供）

喝到爛醉！1輛轎車今天（25日）清晨5點多行經彰化市四維路時，竟直接橫停在大馬路上，往來車輛紛紛閃避，警方據報派員到場，發現41歲男性駕駛竟坐在駕駛座上呼呼大睡，狂敲車窗把男子驚醒，全身酒氣沖天，經實施酒測竟高達0.82毫克，簡直已到爛醉如泥的地步，進一步檢視路口監視器發現，男子坐在車內狂睡逾50分鐘之久，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

有民眾把影片PO網指出，該輛轎車今天清晨5點多竟然從民族路直接穿越路口駛入四維路民宅騎樓，且就停在大馬路上；去年9月這裡曾發生過一次嚴重撞車，沒想到今天清晨又差點發生，「這裡不是休息站」，竟然在騎樓外的大馬路上睡了54分鐘。

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彰化警分局根據路口監視器發現，該名男子今天清晨6點多開車行經彰化市民族路時，穿越路口駛入四維路的民宅前，就此停住不動，警方據報前往攔查，發現41歲駕駛竟在駕駛座上睡覺，經員警敲車窗把駕駛喊醒，打開車門渾身酒氣，進行酒精濃度檢測高達0.82毫克。

該名駕駛向警方表示昨天晚間10點在彰化市一家酒吧跟朋友喝酒，喝到今天清晨4點離開。警方在偵訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

轎車穿越路口後橫停在大馬路上。（警方提供）

去年9月1輛轎車曾衝入同一棟民宅騎樓。（資料照）

去年9月1輛轎車曾衝入同一棟民宅騎樓，撞倒機車。（資料照）

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