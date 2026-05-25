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    首頁 > 生活

    高鐵苗栗段號誌訊號異常 8:00起每小時發3班全車自由座

    2026/05/25 08:08 記者黃宜靜／台北報導
    高鐵示意圖。（記者黃宜靜攝）

    高鐵示意圖。（記者黃宜靜攝）

    今（25）日凌晨高鐵進行營運前準備作業時，苗栗路段發生號誌訊號異常，早上各車次延誤20分鐘以上；高鐵公司宣布，8點起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車。

    高鐵公司表示，受號誌訊號異常影響，宣布自上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

    高鐵公司指出，目前持續搶修中，後續最新營運訊息將即時對外說明。

    對於今日受影響致行程延誤的旅客，高鐵公司表示，除再次表達誠摯歉意外，並將給予退費賠償，列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價百分之50；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。

    高鐵公司續指，凡購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費，中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價，免收手續費。

    高鐵公司表示，持對號座車票改乘自由座的旅客，可於乘車日（含）起1年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

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