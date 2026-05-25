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    首頁 > 政治

    國造潛艦護台戰力有多重要？台船、軍事觀察家一次說分明

    2026/05/25 00:19 記者洪定宏／高雄報導
    潛艦海鯤號即將交艦，台船及軍事觀察家先後闡述國造潛艦護台戰力的重要性。（記者洪定宏攝）

    潛艦海鯤號即將交艦，台船及軍事觀察家先後闡述國造潛艦護台戰力的重要性。（記者洪定宏攝）

    國造潛艦海鯤號預計今年下半年交艦，但國民黨立委馬文君提案全數凍結潛艦國造後續艦預算，引發爭議。對此，台船及軍事觀察家「諸葛風雲」先後闡述國造潛艦護台戰力的重要性。

    台船先於5月20日發表長達近2千字聲明，在內容第一點開頭就罕見分析潛艦護台的戰力強調：「潛艦具備匿蹤與魚雷強大破壞力的特性，及水下抗電磁脈衝（EMP）威脅的能力，扮演致命伏兵角色；在反封鎖、反登陸時可用於牽制、阻滯敵方整個艦隊，也能有效嚇阻、防止航母戰鬥群進入我東部海域，化解敵軍欲實施包圍的威脅。」

    然後筆名「諸葛風雲」的逢甲大學通識教育中心兼任助理教授紀東昀5月22日投書本報「自由廣場」分析，反潛作戰受限海流、水溫、鹽分及水深等水文條件，一直是各國海軍頭痛項目，所以亞太各國競相發展潛艦，1990年代韓國及新加坡0艘潛艦，到現在韓國已20艘、新加坡6+2艘；菲律賓正在招標2艘潛艦，日本從16+2艘到現在22+2艘，都是為了因應中國擴張軍備。

    紀東昀說：「一艘潛艦可以牽制整個水面艦隊，避免台灣被包圍，尤其我們潛艦配備美國現役的 MK-48 MOD 6 AT型重型線導魚雷號稱龍骨殺手，可以折斷一艘萬噸軍艦的龍骨，所以中國千方百計阻止台灣獲得潛艦。」

    因此，紀東昀強調，「台灣需要8至16艘潛艦，有了完整的水下艦隊，台灣就不會被封鎖，不會被包圍，還可以反封鎖，伏擊中國的水面艦隊」。

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