高鐵近年最嚴重延誤 立委、陳世凱卡在車上交委會延後開議

立法院交委會今審查115年度總預算案交通部中央氣象署等單位預算，但受到高鐵延誤影響，召委林俊憲、交通部長陳世凱等都被卡在高鐵上無法到來，由民進黨立委李昆澤代為主持。（記者黃宜靜攝）

高鐵受到號誌訊號異常影響，今（25）天8點起，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車；立法院交委會多位立委、交通部長陳世凱都被卡在高鐵上，預計延到10時15分開議。交通部表示，高鐵預計晚上才能進行整體巡檢，目前暫維持每小時北上、南下各3班全車自由座運行。

今（25）日凌晨高鐵進行營運前準備作業時，苗栗路段發生號誌訊號異常，導致高鐵8點起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車。

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立法院交委會今審查115年度總預算案交通部中央氣象署等單位預算，但受到高鐵延誤影響，召委林俊憲、交通部長陳世凱以及立委徐富癸、陳素月等都被卡在高鐵上無法到來，延後到9點15分開始，並由另一位召委黃建豪先宣布議程開始，並由民進黨立委李昆澤代為主持，質詢完高鐵情形後，李昆澤宣布10點15分開始開會。

據了解，上次發生嚴重延誤是發生在2013年4月25日，該次是高鐵通車6年來首次非天災（地震、颱風）的大規模全線停駛事件。當時台中站區電子聯鎖系統（號誌設備）異常，導致清晨首班車起無法發車，全線停駛約4小時，至上午約9時30分起陸續恢復台北至新竹區間營運，上午11時30分全線恢復正常，總計取消南下21班、北上23班，共44列次取消，影響約3萬5千名旅客。

會議一開始李昆澤先詢問高鐵今天狀況，交通部次長林國顯表示，受到苗栗路段號誌訊號異常，高鐵宣布，8點起調整營運班表，改由南港站（南下）及左營站（北上）改成全車自由座，除了商務車以外，同步也成立應變中心，台鐵運具聯防也成立二級應變中心，開啟相關接駁。

林國顯指出，高鐵也對外說明退費相關規定，預估今天運轉都會改成每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車，端點站發車時刻均為整點、20分及40分，到晚上才能進行整體的巡檢。

李昆澤表示，這次事件影響非常大，高鐵每天搭乘人次高達24萬人次，尤其重要假日每天平均搭乘人次衝破30萬人次，不只是交通委員會開會受到延誤，更是每位國人在交通造成工作、生活及上課影響重大衝擊，提醒交通部2024年行車異常事件達25件，2025年提升43件，今年至今也發生多次相關延誤，今天更發生嚴重影響，相關問題應盡早改善。

立委洪孟楷指出，高鐵今天號誌異常，從歷史來看，是近年來少見狀況，但料敵從寬，希望晚上可以恢復，但目前也沒辦法讓高鐵停下、全面搶修，因此有可能是不是今天一整天沒辦法正常的對號車次，而是採取南下、北上都是每小時3班全車自由座，「遇到已經遇到了，但對於中午、下午甚至是晚上的乘客，也要預先讓民眾知道的，也要適時預告，讓下午、晚上民眾買了對號座，要了解面臨的情況，要提前到車站」，該狀況是今天晚上還是明天早上排除？幾點可以恢復正常？

林國顯表示，對於今日受影響致行程延誤的旅客，列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價，一年內可以去退改票。目前已先對外說明，也已通報運安會、鐵道局，正全力排查相關原因，若能即時修復，也會提早與民眾說明，不過目前確實是降維運作，且無法全停維修，預計白天先用該方式運作，若提早作業完成，會提早公布。

立法院交委會今審查115年度總預算案交通部中央氣象署等單位預算，但受到高鐵延誤影響，召委林俊憲、交通部長陳世凱等都被卡在高鐵上無法到來，先由次長林國顯代打。（記者黃宜靜攝）

法院交委會受到高鐵延誤影響，交通部長陳世凱等都被卡在高鐵上無法到來，延誤開議，先由交通部次長林國顯代打。（記者黃宜靜攝）

今（25）日凌晨高鐵進行營運前準備作業時，苗栗路段發生號誌訊號異常，導致高鐵8點起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車。（記者侯家瑜攝）

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