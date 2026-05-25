因應共軍對台登陸作戰 顧立雄：須增購海馬士多管火箭

國防部長顧立雄。（記者陳鈺馥攝）

國防部將購買M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、拖式2B反裝甲飛彈等。國防部長顧立雄今日在立法院表示，因應中共加速遠海發展戰略、持續列裝新式戰機，提升對台發動聯合火力打擊、航渡、登陸等作戰有利態勢，使得原籌購的數量不足以應付反登陸作戰，必須增購。

立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第1批軍購發價書預算上限為3000億元，第2批發價書預算上限4800億元，並要求行政院於條例通過後1個月內提出專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送交立法院審議；立法院財政、外交及國防委員會今日進行「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」財源籌措情形報告。

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根據國防部報告，依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」第五條所定第1批項目，總金額2949億9097萬元，2026年辦理武器裝購置、整體後勤支援、工程設施及採購作業費等，共編列88億1257萬元。包括購買M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、拖式2B反裝甲飛彈。

顧立雄指出，M109A7自走砲因具備GPS定自動化射擊指揮、數位化指管及30公里準打擊等能力，參照俄烏戰争經驗，地面精準火力可打擊敵指揮所、後勤設施、通信指管等作戰重心，創造有利戰局，因此向美籌購。

關於計畫籌購之聯戰效能，顧立雄表示，檢視共軍戰術戰法已從「灘頭突擊」轉變為「海空立體、快節奏奪島」模式，企圖奪取台海制空權，削弱我軍防空量能及癱瘓我軍指揮管制，續發動聯合三棲進犯作戰行動，以達奪佔本島企圖。以下從國軍執行整體防空及飛彈防禦、聯合反登陸及聯合國土防衛3個階段的聯合作戰效能實施說明。

顧立雄指出，一、整體防空及飛彈防禦階段：本次海馬士多管火箭飛彈系統，可對300公里內敵各式飛彈發射載台執行深遠打擊任務，壓制共軍聯合火力打擊；惟若能獲得自製強弓中層反彈道飛彈系統、各型反彈道／防空飛彈及軟硬殺混合無人機反制系統，可與現有愛國者、天弓與短程區域防空系統，搭配Al輔助決策系統，形成更有效的全方位防空火網。

顧立雄提及，二、聯合反登陸階段。國軍運用聯合指管通資網情監偵（C5ISR）與Al輔助決策系統實施分析與情傳，導引各式精準飛彈、火砲與濱海攻擊型無人機等，對敵登陸輸具實施攻擊，貫徹「多域拒止、重層削弱」目標。海馬士多管火箭飛彈系統及M109A7自走砲，可協力反艦飛彈，對濱海至灘岸間，敵各類高價值目標實施快速、精準火力打擊。

顧立雄進一步說，若能獲得銳鳶二型海搜戰術型無人機、垂直起降無人機及濱海監偵型無人機，將更有效、快速識別敵船團指向，並指引各式精準飛彈、小型自殺無人艇及濱海攻擊無人機對敵船團實施攻擊，發揮早期預警、快速打擊效果，以形成不對稱防衛戰力。

在聯合國土防衛階段，顧立雄則說，國軍部署大量監偵型無人機，掌握敵軍主力指向；同步建置Al輔助決策系統、部隊覺知應用套件（TAK）及台灣戰術網路（TTN），快速研判敵可能行動，並建立共同圖像，加速擊殺鏈。運用各式精準火力、反裝甲飛彈與攻擊型無人機，配合機動阻絕，重層削弱敵軍戰力。另作戰全程運用可攜式無人機反制系統，反制共軍1、2級無人機攻擊。

顧立雄強調，本次籌購的海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲可提供作戰區精准火力支援；標槍、拖式2B反裝甲飛彈及反甲型無人機飛彈系統，可精準打擊敵戰車與裝甲車輛。惟若能獲得大量監偵型、攻擊型無人機、Al輔助決策系統部隊覺知應用套件（TAK）及台灣戰術網路（TTN）、可攜式無人機反制系統，將提升即偵即打與持久削弱作戰能力，同時確保部隊安全。

顧立雄說，綜上所述，此次M109A7自走砲等5類裝備，可適度提升整體聯合作戰效能，惟若要形成「全方位防空火網（台灣之盾）」、「不對稱防衛戰力」及「強化持久削弱作戰能力」3要素，須同步建置指管決策、全域偵知、無人與反制系統、中層反彈道飛彈及防衛韌性相關的各式彈藥及裝備生產線擴建軍備產能，方可優化不對稱戰力及防衛韌性，保衛國家安全。

顧立雄強調，M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈均已獲得美方發價書，建請立法院同意編列本次預算，使官兵擁有完整戰力，守護國家安全。

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