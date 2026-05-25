重金懸賞50萬急尋「陳美琪」！米克斯陪伴12年 飼主：一定要找到牠

陳小姐飼養「陳美琪」已12年，對牠宛如家人般重視。（圖由陳小姐提供）

家住桃園的陳小姐，因公婆生病，昨（25）日南下到雲林探病，也把養了12年的米克斯「陳美琪」帶回，豈料「美琪」昨下午4時許不明原因從公婆住家消失，令她心急如焚，由於「美琪」已成她難分難捨的家人，陳小姐不惜發出「50萬元懸賞」，更發文引起網友發起「尋找美琪行動」。陳小姐表示，錢都是身外之物，希望大家可以一起讓「美琪」回家。

陳小姐透過自己Threads帳號ffenchen發文，「求各位協尋獎金 狗活著50萬.......有晶片，狗兒性別女生，大約12公斤重、40公分長 中小的黑白色 拜託」，可看得出來陳小姐心急如焚，希望能夠找尋心愛的「陳美琪」。

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貼文一出，引起不少脆友們關心，甚至不少網友組成「尋找美琪大隊」，不論是否為當地人都前往雲林一起尋找，更是不少人也在網路上留言「希望美琪趕緊回家」。

陳小姐受訪表示，因為公婆都生病住院，昨天從桃園南下到雲林探病，下午到達位在雲林二崙三和村的公婆家，先將「陳美琪」與公婆家的狗狗相伴，4點57分左右離開住家，不過晚間9點半回到公婆家，卻發現「美琪」已經不見，因此趕緊開始找尋美琪，甚至請警方能否調閱監視器一起找尋，甚至也開始發文請各界協尋。

陳小姐指出，「美琪」是她從新屋收容所領養，迄今已經陪伴她12年，如同家人般，更像是她生命中不可分離的唯一，如果無法找到「美琪」，她可能也不想回去，「一定要找到牠」，就算是祭出50萬懸賞也沒關係，錢都是身外之物，希望「美琪」可以回家。

陳小姐表示，發文一出後，感謝各界網友一起找尋「美琪」，發現有類似身影都會立即通知她，目前還沒有找到美琪，希望大家可以幫幫忙，「陳美琪」身長約40公分長，大約12公斤重，「美琪」的白色脖子還有黑色點點，連腳也有相同特徵，盼大家一起找尋，讓「陳美琪」回家。

陳小姐飼養「陳美琪」已12年，對牠宛如家人般重視。（圖由陳小姐提供）

陳小姐不惜祭出重賞50萬元，希望各界可以協助找尋「陳美琪」（擷取Threads帳號ffenchen，已獲授權）

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