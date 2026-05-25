桃園市民活動中心「社區化」 中壢試辦後擴至6行政區

桃園市民活動中心轉型智慧化、社會化，提高居民參與量能，也分散社區活動中心使用壓力。（圖由桃市府提供）

桃園市民活動中心不足，常見多里共用情形，挨批「看得到、租不到」，桃市府民政局表示，除了持續推動E化租借提升管理效率，亦將社區空間納入，等於是把活動中心搬到住家樓下，2024年擇定中壢3處社區試辦，今年擴展至其他6區，預估辦理541堂課程。

桃園市高齡人口、兒少人口進入黃金交叉，且高齡人口比例逐年上升，長者健康促進、社交互動、共餐閱讀等需求增加，但市民活動中心面臨興建與維護成本居高不下，多里共用常見糾紛，加上現有活動中心功能較為單一等，難以滿足居民需求。

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民政局表示，桃園市民活動中心現有396處，為提升管理效率，已導入智慧化管理並建置「E化一條龍」系統，整合線上申請、繳費及場館管理，統計至今年3月底，已有350處活動中心、498個空間全面上線，後續將持續輔導更多符合資格的場館加入，並透過數據分析優化場館使用效率，目前市民活動中心平均使用率約67.3%。

智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，針對市民活動中心租借民眾年齡偏高、可能不熟悉系統操作的情形，智發會已協助各區公所及里幹事辦理相關教育訓練，經實際測試結果顯示，多數長者操作線上租借系統皆相當順暢，並未出現明顯使用困難，後續將持續推動線上報名機制，導入各區公所長青學苑，目前部分區公所已陸續完成導入並採行線上報名。

民政局長劉思遠提到，市民活動中心是重要的社區服務據點，但興建與維護成本皆高，除了增加活動中心數量，市府於2024年擇定中壢3個社區作為示範點，推動「社區安居共享好生活計畫」，將課程、共餐、健康促進與社交活動帶到民眾樓下，也將參考中壢區試辦經驗，逐步導入公寓大廈資源，分散市民活動中心使用壓力。

民政局說明，「社區安居共享好生活計畫」目前已從中壢區，擴展至八德、平鎮、桃園、龜山、大園、楊梅6區，今年獲補助的47處社區，預計辦理541堂健康、親子及社福等多元課程，持續強化社區服務量能。

市長張善政日前於市政會議聽取民政局市民活動中心專題報告後亦表示，市民活動中心是最貼近市民生活的重要公共場域，市府目前已導入線上租借、E化門禁及營運數據管理，提升使用的便利性與管理效率，未來期盼進一步推動市民活動中心轉型為社區服務平台，並結合公寓大廈及社區公共空間，依地方需求導入健康促進、終身學習、親子陪伴及社區照顧等多元服務，讓市政資源更深入社區、更貼近市民需求。

桃園市民活動中心轉型智慧化、社會化，提高居民參與量能，也分散社區活動中心使用壓力。（圖由桃市府提供）

桃園市民活動中心轉型智慧化、社會化，提高居民參與量能，也分散社區活動中心使用壓力。（圖由桃市府提供）

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