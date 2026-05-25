本週菲東新颱接近恐破壞鋒面 專家曝另一颱風可能發展

台北盆地內受到背風面沉降增溫作用出現的高溫也可能更明顯，台北市恐飆上38度。（資料照）

今（25日）到週四（28日）台灣都還是在太平洋高壓外圍西南風的影響下，各地高溫炎熱。明後天（26-27日）台灣附近西南風更強，除了中南部淺山地區要注意高溫情況外，台北盆地內受到背風面沉降增溫作用出現的高溫也可能更明顯，台北市恐飆上38度。而南方熱帶系統開始活躍，菲東以及南海都有可能有颱風發展。

天氣風險公司分析師吳聖宇今發文指出，今起三天各地幾乎都是晴到多雲為主，有些地方午後雲量增多，但是預報資料來看下雨的機會很低，最快可能要等到週四高壓較為東退，鋒面也慢慢靠近東海南部，山區的午後熱對流降雨才有機會稍微增多一些。

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週五（29日）隨著太平洋高壓東退，北方的鋒面才有機會來到台灣上空，中部以北、東北部、東部將陸續轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，南部、東南部也有局部短暫陣雨。不過因為琉球東南方海面有颱風靠近的影響，鋒面南下後結構受到干擾，鋒面後的大陸高壓外圍北風快速被颱風外圍環流往南拉，台灣附近迅速轉變為偏北到東北風環境，因此實際鋒面影響比較明顯的時間可能只有週五一天。

週六、週日（30-31日）受颱風外圍以及大陸高壓外圍共同造成的偏北到東北風的影響，空氣轉乾，在偏北風的環境下，比較容易降雨的區域變成是中部以南、花東山區的午後局部熱對流降雨為主，除非颱風比預期的靠近，迎風面的北部、東北部、東部才會有外圍環流造成的降雨機會出現；週五到週末各地溫度稍降，各地高溫大概會降到28-32度之間。

吳聖宇表示，熱帶擾動91W將逐漸發展，明後天有機會先發展為熱帶性低氣壓，週四到週五之間就有機會再增強為輕度颱風。預估隨著太平洋高壓從週四開始東退，91W發展後將逐漸往西北轉北的方向移動，週末期間靠近琉球東南方海面，下週一、二（6月1-2日）經過琉球以東海域後繼續向東北方向轉彎，接近台灣附近的機會較低，外圍環流是否會稍微影響台灣的天氣就要看週末到下週初在琉球以東轉向的位置而定了。

不過，這個颱風可能發展並且北上干擾鋒面結構，同時也把西南季風牽制在低緯度海域，5月份要出現正常梅雨型態的配置應該是會落空，下週（6月初）颱風北上後是否能順利轉變為梅雨型態就很值得觀察，尤其是南海會不會有第2個熱帶低壓或是颱風發展起來應該是關鍵，如果南海沒有明顯系統發展的話，6月初進入正常梅雨配置環境的機會就比較高，時間尚久，持續留意。

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