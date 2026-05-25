可威財務不佳為由撤回饋金 引爆高雄大寮居民反彈抗議

大寮區八個里居民集結在可威大門口，拉起抗議布條。（邱于軒提供）

高雄市大發工業區可威公司以財務不佳，擬撤銷興建回饋金並希望檢討回饋機制，引發大寮區回饋範圍內八個里強烈反彈，近300名居民今（25）日上午發動抗爭，群情激憤，警方以優勢警力維持秩序。地方提出可威董事長下台、依合約支付回饋金等訴求，但可威尚未回應。

大寮、昭明、新厝、潮寮、會結、過溪、上寮、義仁八個里里長率領里民到可威大門口，拉起「背信董事長下台」、「不要回饋 公司關廠」等布條，高喊「下台」口號，警方築起人牆阻止居民入內，市議員邱于軒、黃天煌、王耀裕、李雨庭不分藍綠，到場聲援。

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居民指出，地方為了經濟發展長期忍受各種污染，回饋方案已行之有年，可威董事長蕭永達（前高雄市議員）去年上任後，提出撤銷興建回饋金3500萬元，並意欲檢討營運回饋金每公噸300元案，令人無法接受。

地方提出三大訴求，包括董事長下台；可威依合約支付回饋金，除非關廠；興建獎勵金補助金重新議約，回歸經濟部工業局2005年規定辦理。

該起抗爭緣起榮工公司於國營時期，於大發工業區設置焚化爐，附近的八個里代表組成回饋金委員會，民營化成立可威公司，並於2024年建置焚化新線，回饋金委員要求比照原有焚化線計算營運回饋金，並支付興建設施回饋金，可威公司基於敦親睦鄰，迄今已支付營運回饋金計3084萬元及興建設施回饋金840萬元。

蕭永達上任後，可威今年以公司財務狀況不佳，4月間與回饋金委員會召開協調會，提出撤銷興建回饋金3500萬元，並希望比照大發工業區內其他廠商一樣，依照空污排放標準來計算回饋金，被地方視為片面毀約。

大寮區居民集結在可威門口表達訴求。（王耀裕提供）

大寮區居民赴可威大門口抗議，警方以優勢警力維持秩序。（邱于軒提供）

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