馬辦明開記者會公布背信侵占事證 蕭旭岑：不實指控將提告

前總統馬英九（左）與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照，記者廖振輝攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九基金會三人調查小組今日指出，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。不過，馬英九表示，調查結果和基金會掌握的具體事證差距過大，他委任基金會執行長戴遐齡、前國安會秘書長金溥聰等人明（25日）召開記者會，向社會大眾說明一切相關事證，要讓社會公義得以伸張。對此，蕭旭岑表示，任何想要利用馬前總統，企圖以不實資訊對他造成傷害的人，他一定採取法律行動。

馬英九基金會今晚發出採訪通知表示，針對基金會前員工蕭旭岑、王光慈涉嫌背信侵占之事，馬英九基金會董事長馬英九委任戴遐齡於明（25日）上午10時30分於台大校友會館召開記者會，由馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所台北所所長周志誠、金溥聰陪同，分別向社會大眾說明有關本案的一切相關事證，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相。

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蕭旭岑今晚聲明，基於感念馬前總統的知遇之恩，以及理解馬總統現在的情況，「我能夠忍，也忍到現在」。如今所有馬英九基金會指控的所謂罪名，都經調查小組查證確認並無不法，「因此對於任何想要利用馬前總統，企圖以不實資訊對我造成傷害的人，我一定採取法律行動」。

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