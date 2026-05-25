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    首頁 > 生活

    竹縣竹北仁愛國中通學步道改造完工 融入俄羅斯方塊意象

    2026/05/25 09:29 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣竹北市仁愛國中周邊通學步道改善完工，別出心裁將「俄羅斯方塊」的趣味意象融入鋪面設計，讓原本平淡的人行道蛻變為充滿律動感的城市畫布。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市仁愛國中周邊通學步道改善完工，別出心裁將「俄羅斯方塊」的趣味意象融入鋪面設計，讓原本平淡的人行道蛻變為充滿律動感的城市畫布。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市仁愛國中周邊通學步道改善完工，除了改善約1.1公里的步道、翻新老舊排水系統、增加綠帶配置等，更別出心裁將「俄羅斯方塊」的趣味意象融入鋪面設計，讓原本平淡的人行道蛻變為充滿律動感的城市畫布。

    竹北市長鄭朝方表示，公所爭取中央補助82%、投入逾3000萬元，拆解竹北市政徽，透過不同尺寸的設計組合，模擬俄羅斯方塊轉動、對齊的視覺感。透過「道路瘦身」的安全科學計算，並將空間騰出拓寬為連續的無障礙路廊。 隱喻竹北科技與人文的整合，讓孩子上學的路也能充滿藝術趣味。

    改善範圍自民權路、文田街、文信路、三民路241巷，一路延伸至三民路，最終串連至光明一路與文田街路口，改善總長度約1.1公里。工程除了美學鋪面，更包含翻新老舊排水系統、增加綠帶配置等，讓師生、長輩、嬰兒車與輪椅族都能安心通行。

    鄭朝方說，三民路是竹北人熟知的美食宵夜街，目前公所已陸續完成福德廣場、仁義停車場暨小廣場以及仁愛國中通學步道；隨著市圖福德分館及三民地下道優化工程也將接續粉墨登場，加上預計明年中完工的豆子埔公園暨地下停車場，未來的三民路可望成為城區兼具人文與「食尚」的魅力生活圈。

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