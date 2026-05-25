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    首頁 > 政治

    退黨還護航柯文哲卻慘遭阿北本人切割！ 楊寶楨心冷嘆1句......

    2026/05/25 00:28 即時新聞／綜合報導
    楊寶楨近日退出民眾黨。（資料照）

    楊寶楨近日退出民眾黨。（資料照）

    民眾黨內鬥風暴越演越烈，前美女發言人楊寶楨20日也被逼到退黨，引發輿論熱議。和大多數剛退出民眾黨的人一樣，楊寶楨上節目受訪還是會護航前主席柯文哲，但柯文哲23日竟然發聲切割，楊寶楨對此似乎心灰意冷，24日慨嘆「反正也不是第一次，祝他們幸福」。

    楊寶楨20日正式宣布退黨，事後上節目稱柯文哲現在被以黃國昌為首的黨中央圍住，其他人不太容易接近。但柯文哲23日受訪時說，他不是在家裡就是在台玻大樓的辦公室，除了他在牢裡之外，要找他一定找得到，要楊寶楨「別牽拖」。

    而政論節目《中午鏡來講》主持人潘照文24日在Threads上發文，提到自己先前在節目上訪問李貞秀、曾姸潔、楊寶楨等剛退出民眾黨的人，都會去護著柯文哲，幫阿北說話，最近資深媒體人黃光芹痛罵白營是邪教，這讓她深有同感，「一個政黨領袖放任黨內亂搞，還可以有這麼多人護著他，不是邪教是什麼？」

    沒想到貼文竟然釣出楊寶楨回覆：「護他還要被切割，我也是沒了。算了，反正也不是第一次，祝他們幸福」。

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