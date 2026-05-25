「高雄表參道」人行道改善啟動 將設獨立自行車道

高雄車站前的中山一路人行道改善工程啟動。（記者葛祐豪攝）

高雄車站前的中山一路人行道改善工程啟動，總長1.1公里，總經費達1.77億，將統一拓寬人行道至11.5米，並設置獨立自行車道、增加綠帶與遮蔭配置，整體工程預計明年中全部完工。

中山一路是高雄車站前的主要門面道路，也是市長陳其邁當年推出「高雄表參道計畫」的主要範圍，目前從建國至七賢路段的人行道空間較小，寬度介於5公尺至8.4公尺，七賢至民生路段的人行道則變寬，約為11.5米，兩段的路寬差了一倍；此外，現有人行道鋪面多處老舊損害，獨立植栽槽過小，有竄根問題。

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工務局道工處向內政部申請「中山一路（建國路至民生路）人行道改善工程」，獲得同意補助，近日已開始施工，以六合路為界，分成建國路至六合路（515公尺）、六合路至民生路（585公尺）兩標案，目前建國路至六合路段已架起圍籬，開始施工；六合至民生路段正備料中。

道工處長林志東說明，工程將把人行道統一拓寬為11.5米，並特別針對重要路口進行街角擴大，減少視覺死角，提升行人停等與通行的安全性；轉角處則設置護欄，進一步強化人車分流的清晰界線，同時增加綠帶與遮蔭配置。

工程也全線導入無障礙設施及自行車道專用道，包含順暢的斜坡設計、導盲引導與平整友善的鋪面系統，透過重新調整街道空間配置，希望讓高雄車站周邊的步行環境變得更安全、更舒適。

市議員張博洋指出，工程強調綠帶與環境降溫，希望未來不只是「能走」，而是真的讓人願意慢慢走、願意停留；當高雄車站前的道路環境改善後，接著要思考如何讓商機回來，期盼未來車站周邊進一步活化，結合路面、地下商圈，形成「高雄驛」品牌，吸引更多業者進駐。

工程期間，民眾請走臨時人行道。（記者葛祐豪攝）

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