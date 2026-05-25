戴遐齡：蕭旭岑接任副主席後與宋濤會面 馬英九完全不知情

馬英九今（25日）委任基金會執行長戴遐齡、前國安會秘書長金溥聰（見圖）、馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所台北所所長周志誠等人召開記者會，向社會大眾說明一切相關事證。（記者王藝菘攝）

總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，基金會今日上午舉行記者會，基金會執行長戴遐齡表示，去年國民黨宣布蕭旭岑擔任副主席之後，蕭旭岑隨即赴中拜會國台辦主任宋濤，同行有王光慈，以及調查小組薛香川、李德維等人，馬英九對此事完全不知情，不得不懷疑調查小組是否有基於私人情誼或特定目的有包庇蕭、王兩人的嫌疑。

馬英九基金會調查小組昨（24日）指出，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。馬英九回擊表示，不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋的情形；他將循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任。

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馬英九今（25日）委任基金會執行長戴遐齡、前國安會秘書長金溥聰、馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所台北所所長周志誠等人召開記者會，向社會大眾說明一切相關事證。

戴遐齡表示，蕭、王涉嫌違反侵佔背信，經過長達近2個月的調查，三人小組不但沒有逐一約詢、調查的方向亦偏離法律要件，而最後提出的調查結果和基金會掌握的具體事證亦差距過大，讓馬英九完全無法接受，不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋之情形。

戴遐齡指出，去年國民黨宣布蕭旭岑擔任副主席之後，蕭旭岑隨即赴中拜會國台辦主任宋濤，同行有王光慈、薛香川、李德維等人，馬英九對此事完全不知情，不得不懷疑三人小組是否有基於私人情誼或特定目的有包庇蕭、王兩人的嫌疑。

黃翊華指出，基金會成員對外收受捐款，自行挪用處分就構成背信侵佔嫌疑，調查過程中發現蕭、王兩人未依規定向董事會報告。而基金會事後展開所有調查，以及證人的詢問，馬英九、金溥聰、戴遐齡3人都在場，且全程錄音錄影。

周志誠表示，他從基金會2018年成立以來，一直擔任基金會的簽證會計師，從事會計師也30多年，一直以公正誠實獨立客觀、以事實及專業的會計準則為依據，2018年到2024年的年終獎金發放方式，經查核都是以匯撥轉帳方式，也有向國稅局申報所得，但去年發放年終獎金查核時，王光慈是以現金方式發放，而確實基金會帳戶未有支付紀錄。

總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，基金會今日上午舉行記者會，圖右為基金會執行長戴遐齡。（記者王藝菘攝）

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