中檢嚴查妨害選舉 已查獲賄選34件、選舉賭盤31件

台中地檢署今天舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，洪家原檢察長（右4）宣示查察賄選、暴力、選舉賭盤等妨害選舉不法行為的決心。（記者陳建志攝）

台中市長、市議員、里長選舉年底將登場，為展現跨機關協力查察妨害選舉不法的決心，台中地檢署今天舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，由台中地檢署檢察長洪家原親自主持，強調目前已掌握各類妨害選舉情資共75件，包含賄選34件、選舉賭盤31件，其中查獲選舉賭盤Polymarket，已迅速偵結14件並為緩起訴處分，全力遏止選舉賭盤對選風的危害。

台中地檢署今天舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，由洪家原檢察長親自主持，台灣高等檢察署台中檢察分署林錦村檢察長到場指導，並邀集法務部調查局台中市調查處長張穎仁、航業調查處長李文義、中部地區機動工作站主任應明中、台中市警局副局長沈炳信、台中市政府政風處副處長葉清燊及內政部移民署中區事務大隊台中市專勤隊長陳仁政等執法機關首長共同揭牌。

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洪家原表示，台中地檢署為淨化選風，已全面強化選舉查察作為，至今已掌握各類妨害選舉情資共75件，其中包含賄選34件、選舉賭盤31件，及暴力、假訊息、幽靈人口、境外介選等情資，並迅速分案偵辦。另針對企圖影響選情的新型態區塊鏈平台Polymarket選舉賭盤案件，已迅速偵結14件並為緩起訴處分，即時遏止不法選舉賭盤對選風的危害。

洪家原強調，檢、警、調、廉、移已全面啟動查察機制，將以縝密蒐證及積極執法，防制任何破壞選舉公平的不法企圖。除嚴密查察傳統現金買票、贈禮、餐會及暴力介選等不法態樣外，並將選舉賭盤、假訊息及AI深偽技術、境外勢力資金介選等新興妨害選舉手法列為重點查察目標。

中檢強調，檢舉境外勢力介入選舉案件，最高可獲新台幣2千萬元檢舉獎金；檢舉選舉賭盤案件，最高可獲新台幣5百萬元檢舉獎金，檢舉人身分均依法嚴格保密，可立即撥打免付費檢舉專線0800-024-099，撥通後按4進行檢舉。

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