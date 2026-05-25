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    首頁 > 政治

    馬辦家變疑雲 莊瑞雄：國民黨涉及錢的都不容易講清楚

    2026/05/25 11:02 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲召開輿情回應記者會。（記者廖振輝攝）

    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲召開輿情回應記者會。（記者廖振輝攝）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，基金會三人調查小組昨指出，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。不過，馬英九不買單，並委任前國安會秘書長金溥聰等人今召開記者會公開相關內幕。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時說，國民黨只要涉及到錢的都不容易講清楚。

    莊瑞雄表示，這是國民黨的家務事，民進黨團對於卸任元首表達尊重，畢竟馬也幫國家服務過8年，當了8年國家領導者，退休以後政府照顧他非常合理。不過，涉及內部到底有無誰違反財政紀律，明講就是有無侵占、背信問題，民進黨不是國民黨的帳房，對他們的帳無從得知，馬辦應會好好跟社會大眾釋疑。

    「旁邊看的人只是覺得非常精采、刀光劍影！」莊瑞雄直言，也不是只有鄭麗文當國民黨主席以後國民黨之間分裂與廝殺、令不出黨中央，現在連卸任黨主席、當過國家8年領導人的馬英九，他的基金會都這麼精采，國民黨只要涉及到錢的都不容易講清楚，就讓基金會自己對外澄清。

    民進黨團書記長范雲表示，對於馬英九的健康絕對是祝福，希望他能夠安享晚年。

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