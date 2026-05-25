140億元美國對台軍售告吹？ 顧立雄：我們審慎樂觀

國防部長顧立雄。（記者廖振輝攝）

美國海軍代理部長高雄日前指稱，美國因伊朗戰爭暫停1項價值140億美元的對台軍售案；美方人士則向媒體表示，「如同川普總統所言，他很快會就對台軍售案做出決定」。國民黨立委賴士葆今日在立法院質詢問及，140億元軍購確定沒有了嗎？國防部長顧立雄指出，我們是審慎樂觀。

立法院財政、外交及國防委員會今日邀請國防部、行政院主計總處等行政機關，進行「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」財源籌措情形報告。

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賴士葆質疑，美國對台140億元軍購確定沒有了嗎？顧立雄指出，美國五角大廈發言人是說，細節由總統做最終決定，美國持續遵守符合「台灣關係法」的長期承諾。

賴士葆追問，所以你的意思是仍未定？顧立雄回應，有看到美方說對台政策沒有改變，我方都持續跟美方聯繫，「我們是審慎樂觀」。

國民黨立委李彥秀問及，有跟美方接觸了嗎？顧立雄表示，美方各部門包括國務院等都一再說明，都說對台政策沒有改變。這有兩個意涵，第一是維持台海和平是美國核心利益。第二是如何維持台海和平，就是要強化嚇阻。

顧立雄強調，強化嚇阻其中有一點，是在第一島鏈之中，大家都要強化嚇阻。依照「台灣關係法」提供防衛性武器及強化嚇阻能力，是裡面重要的一環，而且美國強調對台政策不變，這也是美國對台的長久承諾。

明年5月前還是有機會拿到發價書嗎？顧立雄回應，我們審慎樂觀。李彥秀追問，總統有無特別指示，我方有沒有跟美方接觸？顧立雄說，跟美方的接觸無法在這邊公開說明，但都有保持密切聯繫。

李彥秀說，台灣要發展無人機我們都支持，商用和軍用無人機未來能夠區分開來嗎？軍用和商用無人機已經越來越模糊了，商用無人機只要掛上火箭彈，就可以變成軍用了，這在烏克蘭的運用上非常清楚，所以軍商用的界線已經越來越模糊。

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