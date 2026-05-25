守護谷關七雄！台中市山岳會等民間企業團體認養登山步道

「谷關七雄」的屋我尾山、東卯山及唐麻丹山等3條熱門步道，將交由民間認養，志工手鋸移除步道上的倒木。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署今天與大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，簽署「步道認養服務協議書」，「谷關七雄」的屋我尾山、東卯山及唐麻丹山等3條熱門步道，將交由民間認養，透過公私協力模式，匯聚民間山岳團體的專業經驗與在地企業的永續資源，攜手打造更安全、優質且永續的登山環境。

林業保育署台中分署表示，推動山林永續除了政府持續投入，更需要民間團體與企業共同參與，才能有效整合資源、擴大守護山林的力量。這次步道認養期自今年5月25日至2029年5月24日，為期年，各認養單位未來將定期投入步道環境清潔、設施巡檢與簡易修繕，並協助即時回報步道狀況，同時推廣「Leave No Trace（LNT）無痕山林」理念，降低環境衝擊與山域風險，並期盼透過公民參與，大幅提升步道設施的維護效率、降低山友迷途風險，更能有效減輕山林環境的遊憩壓力。

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林業保育署台中分署指出，大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，於2024及2025年即已參與步道認養合作，認養期間，各協力單位每年執行5至8場步道維護工作，包括淨山、危木移除、反光牌誌維護及手作步道修繕等，成果深獲山友肯定，也有效提升步道安全與遊憩品質。

今天的簽署儀式後，主辦單位特別邀請知名山岳KOL雪羊，以及具豐富山域救援經驗的台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊進行登山安全專題講座，分享山域安全與風險應變觀念，提升民眾安全登山意識。

林業保育署台中分署期盼透過跨界合作與經驗分享，號召更多民間團體與企業投入山林保育行列，共同守護台灣珍貴的綠色資產，打造兼具安全、生態與永續價值的登山環境。

林業及自然保育署台中分署與大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，簽署「步道認養服務協議書」。（林業署提供）

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