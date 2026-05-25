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    首頁 > 政治

    嘉義地檢署查察妨害選舉執行小組今揭牌 嚴辦賄選、清查境外資金

    2026/05/25 10:40 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署「查察妨害選舉執行小組」今揭牌成立。（嘉義地檢署提供）

    嘉義地檢署「查察妨害選舉執行小組」今揭牌成立。（嘉義地檢署提供）

    2026地方公職人員選舉11月28日投票，為防堵選舉賭盤、假訊息、境外勢力干擾、介入選舉，嘉義地檢署成立「查察妨害選舉執行小組」今上午揭牌，嘉義檢察、警察、調查、政風、移民、憲兵等機關首長到場，共同宣示查賄決心。

    嘉檢今公布2022年地方公職人員選舉查察賄選成果，起訴共232件，聲請簡易判決處刑7件，提起當選無效之訴13件，確定當選無效11件，並核發檢舉獎金568萬1250元。

    嘉檢檢察長蔡宗熙表示，今年選舉查察工作，秉持「公平選舉、守護民主」核心目標，嚴查買票賄選及遏阻選舉暴力，嚴防假訊息影響選舉及嚴辦境外資金介入選舉。

    他說，嘉檢必統合檢、警、調、廉、移、憲與相關行政機關（構）資源，不問對象、黨派、身分、地位，「有聞必查」、「有據必辦」，堅持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」的原則與決心，迅速、積極主動查察。

    他呼籲各候選人清白參選，公平競爭，絕不買票，並請民眾發揮監督力量，在候選人展開各項競選活動時，以實際行動支持政府查察賄選，踴躍檢舉賄選，以端正選風，並共同維護國家民主根基。

    今上午在嘉義地檢署舉辦檢、警、調首長會議，交換工作意見。（嘉義地檢署提供）

    今上午在嘉義地檢署舉辦檢、警、調首長會議，交換工作意見。（嘉義地檢署提供）

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