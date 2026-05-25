台三線當垃圾場！男女沿路丟5公噸廢油漆、松香水桶。（資料照）

李姓男子與周姓女子因長期工作累積大量廢棄物，竟為了省下處理費，駕駛小貨車沿著台3線苗栗縣獅潭鄉路段分批任意棄置，將多達45桶、重達5公噸的廢棄油漆與松香水沿路丟棄。苗栗地方法院法官近期審理後，依違反廢棄物清理法，各判處兩人有期徒刑1年1個月、緩刑3年，並須各向公庫支付6萬元。

判決書指出，李男與周女兩人均未領有廢棄物清除、處理許可文件，明知不可私自處置事業廢棄物，竟於去年8月12日傍晚6點6分起，由李男駕駛小貨車搭載周女，載著滿車長期工作累積下來的廢棄物，前往苗栗縣獅潭鄉台3線尋找隱密處丟棄裝有油漆、松香水廢棄油桶。

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兩人沿途尋找隱密處，分別在台三線118.3、122.1、122.4及125.8公里處之路旁分批卸下，任意棄置了45桶廢棄油漆與松香水，數量高達約5公噸；兩人倒完後隨即逃逸，隨後因獅潭鄉公所清潔隊員巡邏時赫然發現這批刺鼻毒物，趕緊報警循線查獲。

法官考量，兩人犯後坦承犯行、態度尚可，經此偵審程序當知所警惕，最終各判處李金華、周麗卿有期徒刑1年1月；審酌兩人前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，均給予緩刑3年，並命兩人須在判決確定1年內，各向公庫支付6萬元，以啟自新，全案仍可上訴。

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