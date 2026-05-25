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    屏東里港警加強取締毒駕 今晨查獲1件逮3通緝犯

    2026/05/25 09:27 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣里港警分局啟動「加強執法取締毒駕」專案。（圖由屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港警分局啟動「加強執法取締毒駕」專案。（圖由屏縣里港警分局提供）

    國內近來連續多起毒駕肇事車禍引發公憤，為維護用路人安全，展現對毒駕「零容忍」決心，屏東縣政府警察局里港分局即日起在轄區內易肇事路段及交通要道，全面啟動「加強執法取締毒駕」專案，以多點部署、密集攔查模式展開密集路檢。至今（25）日清晨已查獲毒駕1件，逮3名通緝犯。

    里港警分局表示，取締毒駕專案規劃每班次巡邏勤務兼執行機動路檢，首日於轄內屏縣里港鄉、九如鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧台鄉共執行38班次，動員76名警力強力執法。統計24日至今（25）日清晨，已查獲毒駕1件，酒後駕車2件，毒品、交通致傷、竊盜通緝等案共3名通緝犯。其中查獲的毒駕案，唾篩陽性，依法製單舉發、移置保管車輛、並以毒品現行犯逮捕移送，後續將建請檢察機關聲請預防性羈押。

    警方指出，駕駛人施用毒品後往往會伴隨判斷力下降、幻覺及反應遲鈍等症狀，危害程度絕不亞於酒後駕車，更是釀成重大道路交通事故的隱形殺手。本次專案將全面配合新修正政策，靈活運用新式毒品唾液快篩試劑，篩陽即逮捕、預防性羈押等措施，結合定點稽查與擴大路檢，鎖定行跡可疑、車輛操控不穩的駕駛人進行查處。

    里港警分局提醒，依據現行《道路交通管理處罰條例》及相關法規，汽車駕駛人服用毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似的管制物品駕駛汽車，處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年至2年。

    若因毒駕肇事致人受傷者，吊扣其駕駛執照2年至4年；致人重傷或死亡者，則依法吊銷其駕駛執照，並終身不得考領。毒駕行為同時觸犯《刑法》第185條之3公共危險罪，最高可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若因而致人於死者，最高可處10年以下有期徒刑。

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    屏東縣里港警分局啟動大規模密集路檢，強力取締毒駕。（圖由屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港警分局啟動大規模密集路檢，強力取締毒駕。（圖由屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港警分局大規模密集路檢，展開取締毒駕專案。（圖由屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港警分局大規模密集路檢，展開取締毒駕專案。（圖由屏縣里港警分局提供）

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