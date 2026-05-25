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    首頁 > 社會

    登加里山返程太累 男子駕車撞裂電桿

    2026/05/25 09:44 記者蔡政珉／苗栗報導
    登加里山返程太累，男子駕車撞裂電桿。（民眾提供）

    登加里山返程太累，男子駕車撞裂電桿。（民眾提供）

    46歲黃姓男子昨（24）日中午1點多由知名景點「加里山」下山返程時疑因體力透支、疲勞駕駛，不慎失控猛烈擦撞路旁電線桿，導致電桿當場傾斜斷裂，所幸車內男童僅受安全帶輕微勒傷，全案正由警方進一步釐清。

    頭份警方今天表示，黃男當時駕車行經南庄鄉苗21線4公里處發生交通事故，由黃姓男子駕駛的旅行車車體受損，路旁一根電線桿更被撞到斷裂傾斜，險象環生。

    經警方初步調查，黃男於昨日上午7點多載著兒子抵達加里山開始爬山，歷經約6小時的體能消耗後駕車離開，不料在返程途中，疑因長時間駕車加上登山後精神極度疲憊，一時恍神未注意前方路況，才不慎釀成路樹與電桿的擦撞意外。

    警方指出，黃男並未受傷，隨行男童則因碰撞時遭安全帶輕微勒傷，均無大礙。警方現場對黃男實施酒測，數值為0，且車內並未發現疑似毒駕或任何違禁物品。

    頭份分局分局長郭譯隆特別提醒，民眾從事登山、露營等高耗能戶外活動，返程前務必充分休息。若開車途中出現精神不濟、注意力下降等「疲勞駕駛」徵兆，應立即將車輛停靠於安全處所小憩，切勿逞強上路，以確保自身與其他用路人的生命財產安全。

    登加里山返程太累，男子駕車撞裂電桿。（民眾提供）

    登加里山返程太累，男子駕車撞裂電桿。（民眾提供）

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