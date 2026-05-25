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    首頁 > 社會

    移工誤信詐團「騎贓車不會被抓到」 1週提領162萬下場慘

    2026/05/25 09:46 記者顏宏駿／彰化報導
    越籍移工當提款手，一週提供162萬元，被判4年1月。示意圖。（資料照）

    越籍移工當提款手，一週提供162萬元，被判4年1月。示意圖。（資料照）

    越南籍良姓外籍移工被詐騙集團吸收，擔任領款車手，從去年2月7日至15日，短短一個禮拜騎著贓車到超商ATM瘋狂提領162萬8千元，總共造成32人受害，良男最後被逮。該案經彰化地院審理，良男共犯32罪，一罪一罰，累計法定刑為35年11月，應執行刑為4年1月。

    判決書指出，良男一度遲疑，但詐團成員交給他提款卡並表示：「我順便借你贓車，就不會被抓到」，他信以為真，騎著這部贓車四處提款。

    判決書指出，從2月7日至15日，良男騎著贓車從彰化市沿台一線南下，遇到超商就提款，最多一天提領46萬元。作案一個禮拜後，因被害人事先報案，警方調閱監視器畫面，循線將他逮捕，才終止他這一個禮拜的瘋狂提款。

    警方調查，良男總共在50間超商ATM提款，造成32名被害人損失。被害人受騙原因，主要是誤信投資穩賺不賠的話術，部分則是誤信網路購物扣款失敗而將款項轉出，其次則是遭網路約炮詐騙。

    法官指出，被告所犯多起詐欺案件，因被害人各異，應分論併罰。32罪的累計法定刑共為35年11月，考量被告犯後態度良好、僅國中畢業、在台從事工廠作業工作，故酌量從輕判處。檢察官求刑15年，法院認為所判之刑已足以懲儆。最終定應執行有期徒刑4年1月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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