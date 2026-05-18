體驗水泥預拌車恐怖視覺死角、內輪差 里民驚呼「看不到」它

前鎮分局將「水泥預拌車」開進治安座談會，里民坐在駕駛座體驗驚呼「看不到」旁邊緊鄰的機車。（記者洪定宏翻攝）

高雄市前鎮區因鄰近高雄港，是大型車輛必經區域，危害汽機車駕駛與行人安全。為了讓市民感受大型車恐怖的「視覺死角」與「內輪差」，前鎮分局特別將「水泥預拌車」開進治安座談會，里民坐在駕駛座體驗驚呼「看不到」旁邊緊鄰的機車。

前鎮分局表示，大型車事故往往造成嚴重死傷，今年1月至4月已取締2216件違規，比去年同期1610件明顯增加。因此，特別利用治安座談會，讓社區里民體驗「水泥預拌車」，藉此加強宣導自身安全。

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警方安排里民輪流坐進水泥預拌車駕駛座，從司機視角觀察車輛四周狀況，發現即使車頭兩側裝有後視鏡，仍存在多處完全無法看見的危險區域；尤其大型車轉彎時產生的「內輪差」，更可能瞬間將行人或機車捲入車底。

當警方模擬行人及機車停留在車側時，許多民眾親眼見證「整台機車直接消失在視線中」，不少長者直呼：「太可怕了！」

里民坐在駕駛座體驗恐怖的視覺死角。（記者洪定宏翻攝）

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