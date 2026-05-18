福將人力江源富：集滿這5件事 浪子回頭不是夢

福將人力副總江源富過去吸毒、販毒、還持有槍械，但是他現在不僅事業有成，也投入志工行列回饋社會。（記者黃美珠攝）

浪子回頭真能成功？《感恩之路》共同作者之一、福將人力副總經理江源富以自身經驗，認為更生之路只要集滿下列5件事：家人的支持跟關心、正當工作、遠離不好環境、有宗教信仰、去當志工，更生就不會是夢。

現在江源富輔導更生人，都會勸對方先去幫別人，一旦幫上了忙，成就感就油然而生，那種「原來我對社會還是有用的」信心就會生出力量，讓更生的腳步越走越穩。他也勉勵更生人不要把自己看得太卑微，畢竟都已為過去的錯誤付出代價，出來以後就是要重新抬頭挺胸做人。

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臺灣更生保護會今年集結江源富等10名更生人的故事，推出《感恩之路》這本警世好書。其中江源富曾因槍砲、吸毒也販毒，被判刑20幾年，歷經減刑和假釋，實際服刑10年。

出獄後，江源富發現鐵窗人生成了他和一雙女兒的空窗隔閡，他永遠難忘，當年小六的大女兒對他說「爸爸，我不是不愛你，但我不知道怎麼跟你相處。」

更生路上他除了感念母親，特別感謝獄友、也是福將人力老闆廖國泰，因為他在江源富認為成功更生的5個步驟中，包辦了前面4項，給他支持和關心、給他一份正當工作、幫他遠離不好環境、還讓他有了信仰。

初入福將人力，江源富從搬沙、搬磚、搬水泥開始做起。廖國泰則長達1年多，每天清晨6點半陪他工作到晚上7點，確定他能拒絕誘惑、正常生活了才放手。後來又帶領他進入教會，讓他意志薄弱、心情不好時有了信靠，終而投身志工行列，讓自己的過往成為引領別人的光。

福將人力副總江源富是《感恩之路》的共同作者之一。（記者黃美珠攝）

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