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    首頁 > 社會

    通緝犯拒捕打傷2警 跳化糞池躲藏臭到投降

    2026/05/16 08:20 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市陳姓通緝犯為躲警方追捕，竟跳入化糞池內躲藏，因禁不起化糞池惡臭，與警方溫柔勸說，才爬出化糞池，狼狽落網，被法院判罰12萬元。（資料照）

    基隆市陳姓通緝犯為躲警方追捕，竟跳入化糞池內躲藏，因禁不起化糞池惡臭，與警方溫柔勸說，才爬出化糞池，狼狽落網，被法院判罰12萬元。（資料照）

    基隆市陳姓通緝犯遇警抓捕，不僅拒捕打傷2警員，藉就醫檢查時逃脫，為甩開追捕的警察，竟「噗通」跳入醫院旁化糞池躲藏，最終因熬不住屎臭味，才爬出化糞池，全身惡臭狼狽落網。基隆地院近日審結，依傷害、強暴逃脫未遂罪合併判處他4月徒刑，得易科12萬元罰金。

    判決指出，從事餐飲業的陳姓男子因偽造有價證券罪遭通緝，前年11月4日下午4時許，在基隆市新豐街某地下停車場，發現被基隆市警第二分局八斗子分駐所長陳品碩、警員楊子賢盯上後，與2名警員發生激烈拉扯，被控揮手撥打、腳踢2名警員，致警員身體多處擦、挫傷，最終仍遭逮捕。

    陳男被制伏後，聲稱身體不適要求就醫，陳所長與警員楊子賢當天傍晚5時許將他戒護至三軍總醫院基隆分院正榮院區就醫，未料，1個半小時後，陳趁做完X光檢查，步出X光室後，突然拔腿往院外狂奔，楊員見狀立刻尾隨追趕，2人一路追逐，並發生扭打。

    陳眼見甩不掉楊員，情急之下竟然跳進醫院旁化糞池內躲藏，警方見狀呼叫警力支援，團團圍住化糞池，並對陳男展開溫情勸說，陳男最終因熬不住化糞池惡臭，才乖乖爬出化糞池就逮；警員見陳男全身惡臭，通知消防隊員開來水箱車接管朝他噴水除臭，才將他帶回派出所偵辦。檢方調查後，將陳男依傷害、強暴脫逃等罪將他起訴。

    法官審理後，審酌他坦承犯行，須扶養父母與給付前妻贍養費，依傷害罪、強暴脫逃未遂罪各判處3月徒刑，合併應執行4月徒刑，得易科12萬元罰金；可上訴。

    基隆市陳姓通緝犯為躲警方追捕，竟跳入化糞池內躲藏，因禁不起化糞池惡臭，與警方溫柔勸說，才爬出化糞池，狼狽落網，被法院判罰12萬元。（資料照）

    基隆市陳姓通緝犯為躲警方追捕，竟跳入化糞池內躲藏，因禁不起化糞池惡臭，與警方溫柔勸說，才爬出化糞池，狼狽落網，被法院判罰12萬元。（資料照）

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