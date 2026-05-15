對台軍售未拍板 川普：我先和治理台灣那一位談談

對台軍售未拍板 川普：我先和治理台灣那一位談談2026/05/15 22:34 即時新聞／綜合報導
美國總統川普對媒體透露，他尚未決定是否要批准對台軍售，他得先和「治理台灣的那一位」談談。（美聯社）
美國總統川普今（13日）對媒體透露，他尚未決定是否要推動對台灣的重大軍售案，此外他這次訪問中國之旅促成多筆交易，中國除了購買200架波音（Boeing）飛機，也有意向奇異公司（General Electric）購買數百具引擎。
綜合《路透》、《美聯社》報導，川普在空軍一號（Air Force One）返國的航程中對媒體說，他還沒決定好是否要批准美國對台灣的重大軍售案，但他強調，「我會做出決定⋯⋯我得先和那位談談，你們知道我指的是哪一位，他正在治理台灣。」
請繼續往下閱讀...
川普接著指出，中國將購買「數十億美元」的美國大豆，以及波音公司的200架飛機，並且數量可能會增加至750架，「如果他們這200架做的很棒的話，而我很肯定他們一定會。」另外中國還會向奇異公司洽購400到450具引擎，不過他沒有給出更精準的數字。
川普還提到，他與習近平討論了「錫安教會」牧師金明日以及《蘋果日報》創辦人黎智英的情況，他認為習近平在考慮釋放金明日，但黎智英比較棘手，「他跟我說這件事很棘手。」