為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川習會落幕 中國外交部籲美伊協商持久停火、重啟荷姆茲

    2026/05/15 22:58 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普表示，與中國國家主席習近平皆同意伊朗不能擁有核武。（法新社）

    美國總統川普表示，與中國國家主席習近平皆同意伊朗不能擁有核武。（法新社）

    美國總統川普結束3天中國訪問行程，中國今天（15日）對伊朗局勢發布聲明，敦促雙方藉由協商達成全面、持久停火，並應盡快重開航道。

    中國外交部15日聲明表示，伊朗戰爭對全球經濟發展、國際貿易秩序和能源供應穩定產生嚴重衝擊，「這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要」。呼籲雙方藉由協商、外交管道達成全面、持久停火，「透過對話協商，就伊核等問題達成兼顧各方關切的解決方案。應盡快重開航道，回應國際社會呼聲。」

    參與川習會的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）向彭博指出，北京希望在不受限制及不收取通行費的情況下重啟荷姆茲海峽，美方認為中國在伊朗事務上，會採取務實作法，「因此我們有信心，他們會盡所能限制對伊朗的原料支持。」

    伊朗外交部長阿拉奇15日表示，已收到來自美國願意持續對話及互動的訊息，並對中國的協助表達感激，「我們與中國的關係非常良好，彼此是戰略夥伴，知道中方意圖良善，因此任何他們所能促成的外交協助，伊斯蘭共和國表示歡迎。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播