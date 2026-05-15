川習會落幕 中國外交部籲美伊協商持久停火、重啟荷姆茲

美國總統川普表示，與中國國家主席習近平皆同意伊朗不能擁有核武。（法新社）

美國總統川普結束3天中國訪問行程，中國今天（15日）對伊朗局勢發布聲明，敦促雙方藉由協商達成全面、持久停火，並應盡快重開航道。

中國外交部15日聲明表示，伊朗戰爭對全球經濟發展、國際貿易秩序和能源供應穩定產生嚴重衝擊，「這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要」。呼籲雙方藉由協商、外交管道達成全面、持久停火，「透過對話協商，就伊核等問題達成兼顧各方關切的解決方案。應盡快重開航道，回應國際社會呼聲。」

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參與川習會的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）向彭博指出，北京希望在不受限制及不收取通行費的情況下重啟荷姆茲海峽，美方認為中國在伊朗事務上，會採取務實作法，「因此我們有信心，他們會盡所能限制對伊朗的原料支持。」

伊朗外交部長阿拉奇15日表示，已收到來自美國願意持續對話及互動的訊息，並對中國的協助表達感激，「我們與中國的關係非常良好，彼此是戰略夥伴，知道中方意圖良善，因此任何他們所能促成的外交協助，伊斯蘭共和國表示歡迎。」

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