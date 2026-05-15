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    首頁 > 國際

    美前駐中國大使：習近平就台灣恫嚇美國 華府不應退縮

    2026/05/15 23:33 中央社
    美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns，左）說，習近平在川習會試圖就台灣議題「恫嚇」美國，美方不應退退縮。圖為伯恩斯2004年與習近平見面。（美聯檔案照）

    美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns，左）說，習近平在川習會試圖就台灣議題「恫嚇」美國，美方不應退退縮。圖為伯恩斯2004年與習近平見面。（美聯檔案照）

    前美國駐北京大使伯恩斯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時指出，中國國家主席習近平昨天在川習會上試圖就台灣議題「恫嚇」美國，美方不應因此退縮。

    伯恩斯（Nicholas Burns）曾在前美國總統拜登（Joe Biden）執政時擔任駐中大使，當CNN節目主持人柯尼希（Audie Cornish）詢問他對本次川習會的看法，他表示正面看待美國總統川普（Donald Trump）受到中方熱情款待與敬重，「我們希望川習兩人能合作並解決問題」。

    不過伯恩斯也強調，對他而言「最重要的議題仍是台灣和伊朗」，而在台灣議題上，習近平對美方提出警告。

    他評論：「習近平昨天說，若我們跨越中方紅線，美中之間可能會爆發衝突，他的用意就是要恫嚇美國。」

    伯恩斯說：「我真心希望，川普政府會繼續推動大規模對台軍售案，即他們為這次北京峰會而擱置的計畫，因為我們不應被中國政府嚇倒。」

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