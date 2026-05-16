噁！他逛唐吉軻德試飛機杯展示品竟「濕濕有腥味」 官方緊急回應

有民眾上網PO文質疑，近日前往「唐吉訶德」逛街時，竟發現成人用品品牌「TENGA」的飛機杯展示品，內部竟然是濕的、還有腥味，對此「唐吉訶德西門店」及「TENGA台灣」的小編也緊急回應，除了關心原PO，也表示已立即更換展示品。（資料照）

有民眾上網PO文質疑，近日前往「唐吉訶德」逛街時，竟發現成人用品品牌「TENGA」的飛機杯展示品，內部竟然是濕的、還有腥味，讓網友崩潰直呼「是不是有人半夜跑進去偷用？」對此「唐吉訶德西門店」及「TENGA台灣」的小編也緊急現身回應，除了關心原PO，也表示已立即更換展示品，不過此事仍在網路掀起一陣議論。

有網友在threads發文指出，「剛剛跟朋友去逛唐吉軻德的TENGA區，我們兩個每個飛機杯都拿起來用手指試插，最後要離開之前，突然在某個角落找到一個看起來很新、但沒有外包裝的飛機杯」。網友表示，當時還很興奮跟朋友說「欸這個比較乾淨」，不料「我手指插下去，裡面是濕的。我快發瘋，手上還有淡淡的腥味，X超級救命，是不是真的有人半夜跑進去偷用？」

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該文發出後引發網友議論，「好奇心殺死一隻貓，你是一指殺死好奇心」、「是誰這麼機杯啦，尻槍在機杯裡面」、「這手指不能要了」、「說不定元兇還躲在不遠處偷偷的觀察這一切」。針對部分網友質疑「留友提醒手不要亂摸」、「你跟你朋友也挺怪的」、「這東西真的有人敢用手指試插喔？」也有網友直言「展示品而已為什麼不能用手指試插？然後還要被揶揄這行為很奇怪，奇怪的是偷玩試用品的人吧」。

也有網友透露「我家的飛機杯全部都有包起來，就是避免這情形，架上甚至都只各放一個，因為有人會偷飛機杯」，還有人分享「多年前跟三五好友去另一家連鎖百貨幫壽星同學挑tenga，也發生過一樣的事......我們以為包裝本來就是設計非密封的，結果打開看，還有點黃黃的，甚至驚覺廁所就在旁邊」。

「DON DON DONKI 西門店」也留言回應「我現在幫你下去看！抱歉喔阿你的手還好嗎」，對此原PO也回應，「我還記得是紅色的spinner」、「我的手目前一切安好，小編辛苦了」。

TENGA台灣也在底下留言回應原PO，「這次展示樣品的狀態讓您有不舒服的感受，真的很抱歉。我們已經將相關展示樣品全面更換為新品。後續我們也會再加強展示樣品的清潔與定期更換，讓大家可以更安心地實際感受商品質感」、「今後也請繼續支持DONKI與TENGA產品，再次感謝您的提醒」。

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