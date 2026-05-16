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    首頁 > 生活

    擎天崗「砲戰現場」爆紅！「恐龍野戰」深夜直播吸5千人觀看

    2026/05/16 07:07 即時新聞／綜合報導
    昨晚間一路到深夜仍持續有民眾在擎天崗進行各種活動，有人打起戰鬥陀螺，還有人穿起恐龍裝模仿「打野戰」，吸引網友持續觀看即時影像。（圖擷自YouTube）

    昨晚間一路到深夜仍持續有民眾在擎天崗進行各種活動，有人打起戰鬥陀螺，還有人穿起恐龍裝模仿「打野戰」，吸引網友持續觀看即時影像。（圖擷自YouTube）

    位於陽明山國家公園的擎天崗15日驚傳有情侶打野砲還被監視器拍下，引發社會關注之餘，也意外讓擎天崗爆紅，昨日許多民眾紛紛為此上山「朝聖」，昨晚間一路到深夜仍持續有民眾在山上進行各種活動，有人打起戰鬥陀螺，還有人穿起恐龍裝模仿「打野戰」，吸引網友持續觀看即時影像，到今晨直播仍吸引5千多人觀看，網友直呼「好愛這種精神狀態」、「憑兩人之力振興整個擎天崗的觀光」、「凌晨1點多還人山人海，簡直跟拍戲外景現場一樣」。

    一對年輕男女15日深夜在陽明山擎天崗草原的木桌上激情演出「活春宮」，過程還被陽明山國家公園的即時影像拍下，引爆全網討論。受此影響昨日持續有民眾上山朝聖「案發現場」，不少人特地到鏡頭前「模仿打卡」，甚至有新人穿上婚紗與西裝，到椅子前「一前一後的晃動」，還開心地對鏡頭君揮手，在網路持續引發熱議。

    為了避免模仿熱潮擴大，陽明山國家公園管理處的工作人員還一度將「當事桌子」搬離案發現場，但沒多久又被民眾搬回原位打卡拍照。到了昨晚間仍持續有民眾到現場進行不同的活動，有人攜帶大型燈具照亮現場，也有人在現場組電腦、甚至打起戰鬥陀螺。

    昨深夜甚至有兩位民眾穿上恐龍裝，在桌子附近模仿打野戰的模樣，讓大批網友持續收看直播，到今晨1點多甚至有超過5千人在線上觀看。

    對此網友紛紛表示，「台灣人的精神狀態真的優質」、「現在擎天崗比夜店還熱鬧」、「大家壓力好大感覺好瘋⋯我想問哪裡報名？」、「笑死，直接變成熱門夜遊地點」、、「我等等帶麻將桌上去，感覺可以開一桌了」。「我等等帶麻將桌上去，感覺可以開一桌了」。

    昨晚間一路到深夜仍持續有民眾在擎天崗進行各種活動，有人打起戰鬥陀螺，還有人穿起恐龍裝模仿「打野戰」，吸引網友持續觀看即時影像。（圖擷自YouTube）

    昨晚間一路到深夜仍持續有民眾在擎天崗進行各種活動，有人打起戰鬥陀螺，還有人穿起恐龍裝模仿「打野戰」，吸引網友持續觀看即時影像。（圖擷自YouTube）

    也有民眾帶戰鬥陀螺上去打。（圖擷自網路）

    也有民眾帶戰鬥陀螺上去打。（圖擷自網路）

    不少民眾離開前還不忘與「恐龍組」合照，現場非常歡樂。（圖擷自YouTube）

    不少民眾離開前還不忘與「恐龍組」合照，現場非常歡樂。（圖擷自YouTube）

    昨日白天也有一對新人前往擎天崗拍婚紗，還特地到椅子前朝聖。（圖擷自YouTube）

    昨日白天也有一對新人前往擎天崗拍婚紗，還特地到椅子前朝聖。（圖擷自YouTube）

    今晨6點多仍有民眾在現場，讓網友笑喊「電腦組」還在！（圖擷自YouTube）

    今晨6點多仍有民眾在現場，讓網友笑喊「電腦組」還在！（圖擷自YouTube）

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