父狂打色情電話欠費80萬害士官子被扣薪 想要扶養費被法官打臉

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

台東一名男子自幼拋妻棄子前往台北生活，對3名子女不聞不問，甚至曾家暴妻子導致其離去。沒想到，這名父親不僅未盡扶養義務，還將長子當作「人肉提款機」，謊稱要報廢車輛騙取當時擔任軍職的長子身分證，私下偷辦3組手機門號狂打色情電話。短短時間內，色情電話費高達近80萬元，導致身為職業軍人的長子平白背負巨額債務，甚至慘遭法院強制執行扣薪1/3，一路從中士被扣到上士，軍旅生涯平添沉重負擔。

不僅如此，這名父親前往中國找小三，卻在將身上的錢花光、遭對方趕走後，受困當地無法返台。當時次子心軟，情急之下緊急匯款將近10萬元給對方，這名父親才得以脫身回台。然而，該名父親近年來依然不曾與子女聯絡，直到日前因腦梗塞中風住院，目前由台東縣政府安置，由於其名下毫無財產可支付安置費用，縣府社會處遂轉向3名子女要求負擔扶養義務。此舉引發子女的痛心與無奈，認為父親過去的種種行徑實在太過惡劣，憤而向台東地方法院聲請免除扶養義務。

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台東地方法院審理時，承審法官傳喚了該名父親的親妹妹出庭作證。她在庭上具結證稱，3名孩子出生後，全靠爺爺奶奶一手拉拔長大，哥哥在外面工作卻非常自私逍遙，一輩子習慣一個人，結婚前後都沒有拿過半毛錢回家當孩子的生活費。孩子小時候甚至經常沒有飯吃、沒有父母陪伴，生活極其坎坷。

法官審酌相關戶籍資料與證人證詞後指出，該名父親在孩子出生後，不僅從未實際照顧，更沒有分擔過任何養育費用。這種「生而不養」的狀態長達20年，確實屬於無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。如果今天仍強迫從小被拋棄、甚至曾被父親詐騙與情緒勒索的孩子去承擔扶養義務，顯然有失公平。因此，地院日前做出正義裁定，准許子女的聲請，依法全數免除他們對父親的扶養義務，全案仍可抗告。

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