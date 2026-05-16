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    首頁 > 國際

    川習會後談台海！川普：美國對台政策未變、希望中國冷靜

    2026/05/16 08:23 即時新聞／綜合報導
    川習會落幕，針對台灣議題，美國總統川普在會後接受《福斯新聞》專訪，強調美國對台政策「沒有任何改變」。（路透）

    川習會落幕，針對台灣議題，美國總統川普在會後接受《福斯新聞》專訪，強調美國對台政策「沒有任何改變」。（路透）

    川習會落幕，針對台灣議題，美國總統川普在會後接受《福斯新聞》專訪，強調美國對台政策「沒有任何改變」（Nothing's changed），並希望台海雙方降溫，「我希望中國冷靜下來。」（I want China to cool down.）

    《福斯新聞》報導，川普在川習會後，於北京接受《Special Report》主持人貝爾（Bret Baier）的專訪，詳述他與習近平面對面協商的情況。

    貝爾直接問川普：「在你與習近平主席會面後，台灣人民應該感到更安全，還是更不安全？」川普回答：「持平（Neutral）。這件事已經持續很多年了。」他並指出，美國對台政策並未改變。

    川普說：「沒有任何改變。我要這麼說：我不希望有人去搞獨立。而且，你知道，我們得飛越9500英里去打一場戰爭。我不想要那樣。我希望他們冷靜下來。我希望中國冷靜下來。」（Nothing's changed. I will say this: I'm not looking to have somebody go independent. And, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down.）

    被追問對台軍售案時，川普語帶保留。他表示，「我可能會做，也可能不會做。我們不想要戰爭。如果維持現狀，我認為中國會接受。但我們不希望有人說，『我們來獨立吧，因為美國支持我們。』」

    中國主張台灣是其領土，並反對美國介入台灣事務，包括透過軍售介入。美國並未正式承認北京對台灣的主張，但透過防衛援助非正式支持台灣。

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