WSJ：北京藉習近平回訪白宮時間安排 施壓美國擱置對台軍售

美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會落幕，但《華爾街日報》（WSJ）報導， 北京當局可能藉川普邀請習近平回訪白宮的時間安排作為籌碼，繼續施壓美國不要對台軍售。（路透）

美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會落幕，但《華爾街日報》（WSJ）報導，北京當局可能藉川普邀請習近平回訪白宮的時間安排作為籌碼，繼續施壓美國不要對台軍售。

報導指出，習近平在台灣議題上釋放資訊，尋求削弱美國對台灣的支持。習近平對川普直言不諱，稱台灣是中美關係中「最重要的問題」，並警告如果「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。

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分析人士指出，北京當局正試圖將台灣問題與雙邊框架明確聯繫起來，以此來界定這兩個超級大國關係的條件。

前美國高級外交官、現任華府策略顧問公司「亞洲集團」（Asia Group）合夥人克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）在談到習近平的戰略時表示：「你（美國）不可能一邊享有建設性的戰略穩定，一邊在台灣問題上行事不當。我們（中國）不會讓你兩頭通吃。每當他們對美國的舉動感到不滿時，他們就會舊事重提，並說，『看，你們做的事情破壞了兩國領導人的共識。』」

面對媒體的追問，川普並未公開回應習近平關於台灣的表態。白宮在峰會議程的前瞻簡報中堅稱，美國對台政策不會改變。

自美國與中國於1979年正式建交以來，美國一直奉行一項政策：知悉但不支持北京關於台灣是中國一部分的立場。隨同川普訪中的美國國務卿魯比歐14日在接受美國《國家廣播公司》（NBC）訪問時警告：「如果中國武力奪取台灣，那將是一個可怕的錯誤。從我們的角度來看，任何強行改變現狀和現有局勢的做法對兩國都不利。」

川普提議習近平於9月24日訪問白宮，雙方都將此舉視為雙邊關係走向再次平衡的下一個步驟。分析人士指出，在實際操作層面，北京當局也可能將此次訪問的承諾作為籌碼，藉此拖延其希望華府暫緩做出的決定。

其中最主要的是美國對台灣的武器銷售，華府在法律上有義務提供這些武器。在本次川習會前夕，習近平曾警告川普不要批准新一攬子對台軍售計劃。而未來訪美行程的時間安排，恰好給了北京繼續施壓反對對台軍售的機會。中國官員聲稱，任何高調的對台軍售消息都會「破壞氣氛」。這是北京的外交辭令，言外之意是，雙方領導人都對國事訪問活動寄予厚望。

前立委、現任華府智庫「哈德遜研究所」高級研究員許毓仁表示：「北京的短期目標不是迫使兩岸立即統一，而是擠壓台灣的戰略空間，習近平希望保持對川普的這種施壓態勢。」

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