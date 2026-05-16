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    首頁 > 政治

    川習會後別急著下結論 小笠原欣幸：真正關鍵是「美國行動」

    2026/05/16 08:11 即時新聞／綜合報導
    日本學者小笠原欣幸（資料照）

    日本學者小笠原欣幸（資料照）

    川習會結束，日本學者小笠原欣幸表示，川普總統的發言固然需要留意，但不宜因過度解讀而手忙腳亂。歸根究柢，最需要關注的還是美國政府的發言與行動是否出現實質變化，這才是真正需要關注的焦點所在。

    小笠原欣幸在臉書PO文表示，川普總統結束訪中行程，踏上了歸途。此次川習會中，最受矚目的焦點在於川普方面對台灣問題的回應，然而就目前美中雙方發表的文件來看，雙方似乎並未就此進行深入討論。對此，台灣各界的看法因黨派而異。

    小笠原欣幸指出，親民進黨的媒體給予正面評價，認為台灣未成為議論焦點，對台灣而言反而是有利的結果，顯示川普在台灣問題上並未做出讓步。另一方面，親國民黨的媒體則認為可期待美中對立正朝緩和方向發展。

    小笠原欣幸續指，然而，川普總統有關台灣的發言仍有可能在日後出現（財政部長貝森特已暗示將會有相關表態）。僅憑這一次會談就斷定「美中關係就是如此」，恐怕並不妥適。今年預定將進行4次川習會，目前不過剛結束第1次而已。未來美國政府在對台政策上將如何動作，仍有待持續觀察。

    小笠原欣幸分析，具體而言，可提出以下3項觀察重點：1.去年12月公布的對台軍售案，以及美國媒體報導中的追加軍售方針，是否會出現變化？2.賴清德總統若計畫出訪與台灣有邦交的中南美洲國家，並希望過境美國時，美方將以何種規格予以接待？3.在維持對中國嚇阻力方面，美軍的部署與預算，以及與相關國家之間的合作，是否會產生變化？1和2預計會在相對較早的時間點（入夏之前）明朗化。3則屬於長期課題。

    小笠原欣幸直言，另一方面，美國國會在川普2.0時期依然維持重視台灣的方向不變。儘管期中選舉是一項變數，但重視台灣的基本立場應不會改變。川普總統的發言固然需要留意，但不宜因過度解讀而手忙腳亂。歸根究柢，最需要關注的還是美國政府的發言與行動是否出現實質變化，這才是真正需要關注的焦點所在。

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