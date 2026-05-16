在家狂吸安......14歲、6歲兒困「毒氣室」 台中狠母起訴

檢方從重依妨害未滿7歲幼童發育罪嫌起訴辛婦。（資料照）

台中市辛姓婦人獨自照顧分別就讀國中、國小兩名兒子，卻長期在家中吸食安非他命，讓兩名孩子如同被困在「毒氣室」中，被迫長期吸入毒煙，毛髮檢驗更驗出明顯毒品反應，其中小兒子的數值甚至高得驚人，檢方認定辛婦嚴重危害子女身心發育，近日偵結，從重依妨害未滿7歲幼童發育罪嫌將她起訴。

51歲辛婦自2024年8月至2025年2月間，與當時14歲大兒子及6歲小兒子同住，明知吸食安非他命時會產生大量煙霧與氣體，若未妥善隔離，密閉空間中毒煙極可能被孩子吸入，對未成年人身體及神經發展造成嚴重傷害，卻仍未將孩子與吸毒環境分開。

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辛婦不僅沒有避開孩子，反而直接在住家內頻繁吸食安非他命，吞雲吐霧長達至少半年，兩名兒子長期暴露在充滿毒煙空間中，幾乎天天被迫吸入二手毒品煙霧，宛如生活在毒窟裡。

直到相關單位社工得知辛婦疑染毒主動上門訪查，並安排兩名孩子毛髮採驗，赫然發現兄弟倆體內皆驗出毒品反應，大兒子毛髮中甲基安非他命濃度達654pg／mg，小兒子更高達5050pg／mg；安非他命濃度也分別為51pg／mg及157pg／mg，數值明顯異常。

檢方指出，安非他命具有高度成癮性與濫用性，吸食時產生的煙霧極易在室內飄散並被他人吸入，這是一般人都能理解的基本常識，辛婦訊問時坦承犯行，檢方認為她同時涉犯妨害幼童發育及妨害未滿7歲幼童發育等罪，考量6歲幼子年紀更小、受害更深，依法從重起訴。

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