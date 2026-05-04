台版神鬼交鋒3-3》校園造神「領袖」幻滅！ 教師爆：一切完美得太不自然

化名「沈文」的通緝犯賴冠翟。（本報資料照）

曾在房仲界寫下傳奇、登上財經周刊封面的「金童」賴冠翟，2018年在宜蘭詐欺逾億元，交保後躲藏於恆春半島，化名「沈文」的他大搞校園慈善，並再次吸金數千萬元。這起以「領袖高峰會」為名、長年蠶食校園的「台版神鬼交鋒」事件，隨著賴冠翟人間蒸發被逮，真相正如同剝洋蔥般被逐層揭開。然而，這場校園風暴絕非無跡可尋，早在崩盤前，有第一線教師與家長嗅到的陣陣「違和感」，為這起精密騙局敲響了無聲警鐘，但多數師生卻未從美夢中清醒。

「不是活動好不好的問題，而是那種造神氛圍，讓人感到窒息。」一名被同事戲稱為「人間清醒」的資深教師感嘆，當年該團體由校內人士引薦進入時，操作手法便顯得極不尋常。這種以「領袖」為名的包裝，在校園內營造出一種神聖不可侵犯的地位，甚至放在學校官網重要位置，讓質疑者反被貼上「不合群」的標籤。該教師坦言，自己曾多次私下提醒學生提高警覺，卻因此得罪核心人物「沈文」，在校內逐漸邊緣化。

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諷刺的是，就在「沈文」消失前夕，其行徑更顯詭異。當時對方甚至試圖透過管道，主動提出捐款給特定社團來「談和」。這種在全面崩解前的施恩舉動，讓當時的他感到強烈不安，「那就像暴風雨前的寧靜，對方急著想封住所有可能的破口。」

從一名家長的角度來看，他認為，這場騙局之所以能長年維持，關鍵在於「極度專業的糖衣」。參與活動的孩子帶回家的課程規劃，精準切中家長對「領導力」與「競爭力」的渴望。但不少家長也直指，沈文個人行事風格始終存在陰影，在公開場合總是遮遮掩掩，對關鍵細節說不清楚，這幅「完美畫卷」上最刺眼的汙點，卻被長期忽視。

一名長期追蹤此案的當地媒體工作者說，沈文曾透過朋友找他發公益新聞，但條件很奇怪「不能訪問、不能改稿、內容要照他的版本。」這媒體人直回「那不是新聞，是廣告。」結果，他真的買了整版廣告。因此，他當時就認為「是在刻意設計人設。」是為了累積多年、精密包裝的高端詐騙。

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化名「沈文」的通緝犯賴冠翟帶師生進入立法院參訪。（取自立法院官網）

化名「沈文」的通緝犯賴冠翟以「領袖高峰會」為名帶領師生。（家長提供）

沈文帶著師生到外地參訪。（家長提供）

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