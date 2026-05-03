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    台版神鬼交鋒4-1》吸金金童化身「星國律師」 潛伏校園詐師生數千萬

    2026/05/03 23:06 記者蔡宗憲／屏東報導
    賴冠翟化名「沈文」大搞校園慈善，平日行事極其低調，出入必戴口罩、帽子，宣稱是為了「為善不欲人知」。（家長提供）

    賴冠翟化名「沈文」大搞校園慈善，平日行事極其低調，出入必戴口罩、帽子，宣稱是為了「為善不欲人知」。（家長提供）

    宛如電影《神鬼交鋒》劇情在國境之南真實上演！曾在房仲界寫下傳奇、登上財經周刊封面的「金童」賴冠翟，2018年在宜蘭詐欺逾億元，未料交保後消聲匿跡，躲藏潛伏於恆春半島，化名「沈文」的他大搞校園慈善，並再次吸金數千萬元。這名當年連國中恩師都騙的通緝犯，近期遭逮，移送歸案後獲宜蘭地方法院裁定羈押，警方也在偵辦他涉犯的違法吸金新案。其精心偽裝的慈善家面具被揭穿後，恆春受害教職員驚覺，那名宣稱要帶孩子上台大的「救星」，竟是吸乾他們積蓄的惡魔。

    現年45歲的賴冠翟，2017年間涉案、2018年獲交保潛逃期間，以「沈文」之名躲到恆春，假冒是建築師、新加坡律師的雙頭銜成功人士。他在一所國小發起「領袖高峰會」，不僅大方贊助學童戶外體驗，更在校園發下宏願，聲稱要一路栽培偏鄉孩子考上台大。他出入必戴口罩、帽子，對好奇身分的家長宣稱是「星國歸國、作風低調」。

    賴嫌極具口才與群眾魅力，除以成功人士形象現身，贊助學校校外活動，更以其社交手腕，安排師生、校長北上立法院，院方見偏鄉孩子到來 ，安排與當時的院長游錫堃合影，相關照片至今仍可在官方網站查閱，成為他的「信用保險」。

    在恆春師生眼中，「沈律師」平日行事低調，出入必戴口罩、帽子，宣稱是「為善不欲人知」。賴嫌在取得校方與家長絕對信任後，兩年多前聲稱「栽培完這最後一屆孩子後就要休息」，以「保證獲利」與「建築專業」為餌，開始招攬海外地產投資。這樁騙局直到賴嫌日前被捕才引爆。

    據悉，恆春地區受害教師、家長達十餘人，有人甚至投入高達900萬元的退休金，吸金總額逾兩千多萬元以上，還有不少人因為面子問題不願出面。一名受害者心碎表示，當初看他熱心公益、又能與公眾名人平起平坐，才放心地將身家投入，沒想到賴嫌早已是吸金慣犯。

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    台版神鬼交鋒4-2》聖人形象「詐大條的」 揭密賴冠翟吸金套路

    賴冠翟在宜蘭詐欺交保消聲匿跡後，潛伏於恆春半島，化名「沈文」大搞校園慈善。（家長提供）

    賴冠翟在宜蘭詐欺交保消聲匿跡後，潛伏於恆春半島，化名「沈文」大搞校園慈善。（家長提供）

    他在國小發起「領袖高峰會」，大方贊助學童戶外體驗，安排師生、校長北上立法院，與當時的院長游錫堃合影，相關照片至今仍可在官方網站查閱。（取自立法院網站）

    他在國小發起「領袖高峰會」，大方贊助學童戶外體驗，安排師生、校長北上立法院，與當時的院長游錫堃合影，相關照片至今仍可在官方網站查閱。（取自立法院網站）

    賴冠翟2018年在宜蘭犯下詐欺案前也是公益形象。（資料照）

    賴冠翟2018年在宜蘭犯下詐欺案前也是公益形象。（資料照）

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