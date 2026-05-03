台版神鬼交鋒4-2》聖人形象「詐大條的」 揭密賴冠翟吸金套路

化名「沈文」的賴冠翟。（家長提供）

「他一開始不是來騙錢的，是來當聖人的！」一名參與「領袖高峰會」多年的學校高層，提起化名「沈文」的賴冠翟，仍對其縝密的「洗白」手法感到不寒而慄。這場從2019年開始布局、長達五年的校園滲透，宛如電影情節般精準，成功利用了偏鄉教育資源的匱乏與人性的信任。

四十幾歲的賴嫌早在疫情前就以「六旬新加坡律師、房產大亨」的低調大善人形象出現。他深知偏鄉學校渴望社會資源，每周砸重金邀請各行各業名人、專業人士到校演講，甚至設法安排師生進入立法院參訪。這種「砸錢不手軟」的作法，迅速在校園建立崇高地位。雖然當時有部分「人間清醒」的老師曾私下提醒「天下沒白吃的午餐」，但在大環境的一片讚聲中，警示聲顯得微弱。

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直到2023年，賴嫌認為時機成熟，開始對熟識的師生、家長「不經意」透露投資機會。他宣稱一個單位15萬元，每月領取現金回饋。一名資深校長透露，當時許多人被高獲利沖昏頭，有老師甚至一口氣砸下千萬。這名校長苦笑感嘆，當時賴嫌也曾對他鼓吹，所幸他以「家中財務由老婆掌管」為由婉拒，才與這場災難擦身而過。

2024年間，賴嫌開始以「年邁、要停止計畫」為由，演出一場功成身退的戲碼，隨即人間蒸發。直到受害者聯繫不上人，才驚覺這場橫跨五年的「助學宏願」竟是掏空血汗錢的劇本。

屏東警方呼籲，強調這類案件屬於典型的「權威式詐騙」。之所以能成功潛伏，主要運用了三種心理博弈，首先是偽裝專業背景，警方提醒，律師與建築師均有官方執業登記系統，民眾只要上網輸入姓名即可查證真偽。而公益洗白形象，詐騙集團常以慈善捐助、帶領學子體驗活動等方式，先行投入「小利」換取社會名聲。此外，借勢名流背書，詐騙犯常藉由公開行程與長官合影，營造「與權力核心交好」的錯覺。

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「沈文」（戴帽口罩者）安排師生進入立法院參訪。（取自立法院官網）

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