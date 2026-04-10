死了15年「復生」！失蹤女突現身法院撤銷死亡

李姓女2006年與家人失聯，2011年遭法院宣告死亡。近15年後她親自聲請撤銷死亡，經家屬指認無誤，台南地院裁定撤銷死亡。（記者王捷攝）

台南發生一起「死而復生」事件，李姓女子2006年離家，與家人失聯多年，2011年時，李母向法院聲請女兒死亡宣告獲准。時隔15年，法律上已逝世的李女竟現身法院，聲請撤銷死亡宣告，經法官與家屬確認無誤，成功重獲合法身分。

李女母親當年因女兒遲遲未歸且音訊全無，認定女兒失蹤，向法院提出死亡宣告聲請，台南地院在2011年裁定，宣告李女是2010年10月24日中午12時死亡。從那刻起，李女在戶籍與法律體系中被註記為死亡。

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沒想到這名法律上已死亡近15年的李女，其實一直活著，今年向法院要求撤銷宣告，依家事事件法規定，宣告死亡確定後，若發現受宣告者尚生存即可聲請撤銷。李女藉此司法程序，終結多年的法律幽靈身分重新回到正常生活。

法院受理後，於2026年3月31日召開調查庭。為確認復生者是否為本人，法官當庭訊問李女年籍資料核對身分，並傳喚李母及李女的妹妹與弟弟出庭。經過三位至親當庭明確指認，法官確認具狀聲請撤銷死亡宣告的女子，確實是當年失蹤的李女本人無誤，促成一場意外的法庭重聚。

綜合事證與親屬證詞，認定李女的確健在，具備撤銷要件。法院最終裁定李女聲請為有理由，准許撤銷原先的死亡判決。本案聲請程序費用由聲請人負擔，若不服裁定可於送達後10日內提出抗告，並繳納抗告費1500元。

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