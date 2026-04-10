離職竊上萬筆機密！ GRL前總座開公司低價搶單削635萬遭訴

北檢調查，周男涉於離職前下載上萬筆營業秘密，離職後成立競爭公司低價搶單獲利數百萬元，另涉偽造合約逃漏稅逾113萬元，近期偵結後予以起訴。（記者劉詠韻攝）

美商Granite River Labs（GRL）集團旗下技流創新公司前總經理周俊杰，涉嫌於離職前夕利用系統最高權限下載上萬筆產品報價、未上市資訊及客戶交易紀錄等營業秘密，離職後成立競爭公司並挖角員工，以低價向原客戶搶單，半年內獲利635萬餘元。台北地檢署亦查出，周男透過設立人頭公司及偽造合約虛增薪資支出，隱匿所得並逃漏稅逾113萬元，偵結後依營業秘密法、偽造文書及稅捐稽徵法起訴。

起訴書指出，周俊杰自2013年起任職於技流公司，後升任總經理，並於GRL集團建置 HubSpot客戶關係管理系統期間，取得最高管理權限。2022年6月，周男提出離職申請，離職前夕以帳號「JJ Chou」頻繁登入系統，大量下載包含全球產品報價、未上市產品功能、客戶聯繫人及歷史議價紀錄等上萬筆核心營業秘密資料。

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檢方調查，周男於2023年8月利用不知情的母親擔任人頭代表，設立誠新量測公司，自任總經理，從事與原公司相同業務，並挖角前東家員工，利用竊得的機密資料向原客戶進行低價搶單；誠新公司成立後短短半年，即獲利達635萬1572元。

檢方追查時另揪出「案外案」，發現周男為規避高額稅負，於2020年間設立人頭公司鍇儒公司，並偽造技流公司台灣分公司合約，虛構聘請該公司擔任顧問的假象。過程中，周男涉嫌盜蓋公司大小章，將自身薪資中的284萬2000元轉為顧問費撥付至人頭公司，藉此隱匿個人所得；經核算，周男因而漏報110年度薪資所得，逃漏個人綜合所得稅達113萬6800元。

起訴書也提到，技流公司對HubSpot系統設有嚴格分級存取權限，且周男曾簽署相關保密合約，明確知悉其保密義務，檢方因此認為，周男未經授權重製並使用營業秘密，已嚴重損害GRL集團的競爭優勢及經濟利益，依違反營業秘密法「未經授權重製及使用營業秘密罪」、行使偽造私文書罪，以及稅捐稽徵法「詐術逃漏稅捐」罪起訴，全案已移送智慧財產及商業法院審理。

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