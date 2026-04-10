把人打到「眼球掉地」！ 彰化秀水鄉代主席判刑4年半定讞

糾眾打人導致被害人「整個眼球掉出來」的彰化秀水鄉代會主席蔣憲忠，一審判刑5年，二審改判4年6月，三審維持二審刑度，全案定讞。（民眾提供）

無黨籍彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠，2022年在一間KTV小吃部，與周男等3人發生口角衝突，他找來陳男等4人持槍枝、鐵棍圍毆對方，把周男打到整顆左眼球掉到地面上，無法復原而失明。一審彰化地方法院一審依傷害致重傷害罪判蔣憲忠5年徒刑；蔣上訴認罪並賠償30萬元和解，二審高等法院台中分院酌減改判4年6月刑；最高法院維持二審，判蔣4年6月有期徒刑定讞，蔣憲忠即日起解職、近期將入獄。

判決指出，2022年7月8日晚間，蔣憲忠於有女陪侍的KTV小吃部與周、潘、徐等3男聚會，周男3人卻以三字經辱罵蔣，持酒瓶、玻璃杯丟擲蔣，蔣憲忠遂找來4名皆姓陳的男性友人前來支援，5人持鐵棍等兇器將周男3人打得頭破血流、骨折，周男左眼球被打到破裂、整顆眼球掉出來，造成無法痊癒的重傷害。

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鬥毆期間，蔣憲忠還返回住處拿槍、安裝空包彈返回小吃店，朝天花板開2槍示威。彰化地院一審時，蔣憲忠等人雖已以30萬與周男等人和解，但法官仍認為他惡性重大，重判蔣5年徒刑，4名共犯各判4年5月至4年6月不等徒刑。5人皆上訴。

蔣憲忠上訴主張事件起因是對方先對他丟酒杯、辱罵三字經才衍生後續糾紛，他全部認罪，只針對量刑上訴，且已與被害人和解，他身為秀水鄉代會主席，長期投入公益，對社會貢獻良多，請求法官減刑並緩刑。

台中高分院二審認為，5人的故意傷害犯行造成被害人無可回復的重傷害結果，考量均已坦承全部犯行並賠償達成和解，撤銷一審，改判蔣憲忠4年6月徒刑，另4人各判3年11月至4年徒刑。

5人仍認為判得太重而上訴，最高法院審理後認為二審判決無違誤法令，量刑也已充分說明理由，駁回上訴定讞，蔣憲忠確定必須入獄。

依地方制度法第79條第4款規定，民選公職人員被判有期徒刑以上確定，且未受緩刑宣告、不得易科罰金、不得易服社會勞動者，自判決確定日起解除職務。

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