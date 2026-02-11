為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    高雄駁二鐵道園區驚傳風箏線割喉 1女受傷氣駡：超危險

    2026/02/11 11:38 記者黃佳琳／高雄報導
    哈瑪星鐵道園區傳出民眾放風箏傷人事件。（記者黃佳琳攝）

    高雄一名女子在網路社群發文，指自己騎車回家時，在駁二鐵道園區被風箏線纏到，導致下巴、脖子、手都受傷，受害女子超生氣，認為民眾亂放風箏超危險，對此，駁二回應指出，對於民眾受傷深感遺憾，未來將更加強保全人員重點巡邏，勸導民眾勿靠近周邊道路放風箏，以避免風箏線傷人事件發生。

    有女網友在社群媒體「Threads」發文，指自己8日買東西後騎車回家，結果有人在駁二放風箏放到馬路上，自己騎車騎過去直接被風箏線纏到，整個人被風箏線帶到對向車道去，下巴、脖子、手都被風箏線割到，口罩跟安全帽扣環的袋子也被風箏線割破，根本是超危險的行為。

    轄區警方指出，未接獲受害女子報案；駁二則回應，哈瑪星鐵道園區是遊客與親子假日活動行程首選，為加強用路人安全，已在鐵道園區周邊均已設置警示牌，未來將更加強保全人員重點巡邏，勸導民眾勿靠近周邊道路放風箏，以避免風箏線傷人事件再發生。

    哈瑪星鐵道園區有設立警告牌，提醒民眾放風箏注意事項。（文化局指供）

    熱門推播