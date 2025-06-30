疑因用電問題吵架 60歲弟弟持菜刀砍死69歲哥哥

雲林地檢署將涉嫌殺案哥哥的林男聲押獲准。（記者李文德攝）

2025/06/30 13:41

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣27日傳出命案，虎尾鎮林姓兄弟疑似因生活細故爭吵，60歲弟弟持菜刀砍殺69歲哥哥頸部數刀導致死亡，弟弟未逃離，當場被警方逮捕。雲林地檢署表示，經檢察官複訊聲押獲准，全案由檢警釐清案情。

據了解，林姓一家共有5兄弟，死者排行老二，涉嫌行凶的弟弟排行老五，2人同住，且都領有身心障礙手冊。

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鄰居指出，林姓兄弟感情不睦已久，時常聽見他們不分日夜大聲吵架，沒想到這次會鬧得那麼嚴重；當地里長指出，兄弟2人平時都會因為生活細故吵架，甚至上週還因為用電問題鬧上法庭，這一次疑似又為了相關問題而爭吵，悲劇發生後，里長前往關心，詢問林弟「何故如此」，當下他僅回覆「忍無可忍」。

6月27日早上9點許，2人疑似又因用電問題爭吵，親人剛好趕到現場，看見2人爭吵不休上前排解，想不到意外仍發生，親屬看見情況立即報警。等到警方抵達現場後，看見殺害哥哥的弟弟呆坐家中，當場逮捕，並起出菜刀。

檢警查出，案發當時，林弟爭吵完回到房間，卻聽聞哥哥疑似要將他反鎖房間內，更要關掉總電源，因此心生不滿拿起房間內菜刀，衝出房門砍殺二哥，致命一刀深及頸部，警消獲報趕抵現場時，林姓二哥早已倒臥在住家走廊，明顯身亡。

雲林地檢署檢察官柯木會同警方前往相驗，隔天以殺人罪嫌，嫌疑重大及逃亡為由，向法院聲羈獲准。該案屬於國民法官案件，後續將由國民法官專組團隊協同偵辦，同時也請犯罪被害人保護協會雲林分會啟動關懷機制和協助，全案仍由檢警進一步處理中。

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