交易手機由買變搶 夫妻檔、外送員狂追200公尺逮人

楊男（左）與夫妻檔交易手機時突搶了就跑，夫妻檔在後方狂追。（圖由警方提供）

2025/03/17 11:36

〔記者湯世名／彰化報導〕由買變搶！24歲楊姓男子透過網路向夫妻檔購買iPhone 16 Pro手機，不料雙方在彰化市街頭交易時，楊男突搶了就跑，夫妻檔在後方狂追，途中高喊「抓人啊！」1名外送員見狀加入追逐行列，雙方在街頭你追我跑，最終追逐200公尺將楊男逮住，交給趕抵的員警。

這起由買變搶的事件發生在前天（15日），24歲楊姓男子透過臉書與李姓女子取得聯繫，雙方約定15日在彰化市某銀行前交易iPhone 16 Pro，李女由丈夫陪同到場。

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不料楊男接過手機觀看時，竟瞬間拔腿就跑，夫妻檔見狀連忙尾隨狂追，途中還高喊「抓人啊！」1名路過的外送員見狀，立即騎機車加入「追逐戰」。雙方你追我跑200多米後，楊男於中正路與和平路口氣力放盡，當場被逮。加入追趕的彰化警分局副所長邱重興偕同警員洪榮斌、陳俊佑、龔培鈞等4名員警趕抵現場，將楊男帶回偵辦。

夫妻檔在後方狂追楊男，後方的外送員見狀也加入追趕行列。（圖由警方提供）

楊男搶手機奔跑200米後氣力放盡遭逮。（圖由警方提供）

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