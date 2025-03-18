冷氣團過境 宜蘭太平山下冰霰罕見「3月雪」

冷氣團過境，宜蘭太平山今天下冰霰，出現罕見「3月雪」美景。（圖由太平山遊樂區提供）

2025/03/18 09:05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕強烈大陸冷氣團過境，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區氣溫降到攝氏零度，今天（18日）清晨5點降下冰霰，地面像是撒上白色糖霜，出現罕見的「3月雪」美景。

海拔2000公尺的太平山遊樂區，連日來冷吱吱，今天清晨5點降到零度，加上豐沛水氣，太平山莊及翠峰湖區一帶陸續下冰霰，工作人員執行道路巡護，園區道路尚未結冰，車輛行駛暫時不用綁上雪鍊，上午6點如期開園。

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天剛亮時，冰霰下得又急又猛，沒多久，地面雪白一片，連翠峰湖畔綠色草地也換穿白色新衣，形成夢幻的銀白世界。遊客見到太平山遊樂區很少見到的「3月雪」，感到欣喜若狂，拿起手機猛拍留下珍貴畫面。

林業及保育署宜蘭分署提醒遊客，太平山遊樂區目前氣溫低，聯外道路路面濕滑，若要上山請隨留意園區資訊及管制措施，並做好保暖以免著涼。

太平山翠峰山屋廣場冰霰景致，美得像一幅畫。（圖由太平山遊樂區提供）

太平山遊樂區下冰霰後，地面像是撒上白色糖霜。（圖由太平山遊樂區提供）

翠峰湖畔綠色草地換穿白色新衣。（圖由太平山遊樂區提供）

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