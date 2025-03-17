為了300元遊戲幣成詐欺共犯 法官判賠100萬

基隆地院近日審結，判處連男須賠償黃婦100萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/03/17 11:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名連姓男子為了取得某博弈遊戲中的30萬遊戲幣（市值僅300元），竟將銀行帳戶交付給詐騙集團成員。詐騙集團利用該帳戶進行詐騙收取黃姓婦人100萬。黃婦事後向連男提出損害賠償告訴，向他求償100萬元。基隆地院近日審結，判處連男須賠償黃婦100萬元。

黃婦主張，詐騙集團成員經常利用他人存款帳戶、提款卡及密碼以轉帳方式詐取財物，但連男卻提供帳戶給詐騙集團使用，讓自己損失100萬元，因此要求他賠償自己的損失。

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檢警調查，連男為了取得某博奕遊戲內的30萬元遊戲幣，就提供其帳戶給詐騙團使用。當時黃婦受到詐騙集團成員蠱惑，以假投資名義，將100萬元的款項匯入連男提供的帳戶中，隨即遭詐騙集團成員提領一空。

循線追查發現，提供帳戶的連男後，認定他為詐欺共犯，將他函送法辦，而黃婦也向其求償。

法官認為，不論連男是故意或過失，不法侵害黃婦權利，均須負擔其損害賠償責任；連男於刑事偵辦部分坦承有提供帳戶給他人使用，觸犯洗錢防制法部分，已被判刑有期徒刑8月屬實，故認定黃婦主張為真，判處連男須賠償黃婦100萬元。

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